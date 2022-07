Juhász Dániel;Ungár Tamás;

Oktatás;tanár;életpálya;villanyszerelő;

2022-07-11 14:42:00

„A tanári pálya már régen elbukott” – villanyszerelőnek áll a pécsi matematika-fizika szakos tanár

Alacsony fizetések, túlterheltség, kilátástalanság - néhány ok, amiért több pedagógus is úgy döntött, befejezi az iskolai munkát. Miközben képzett tanerőből egyre nagyobb a hiány.

Szász János matematika-fizika szakos tanár pályamódosításra készül. A 43 éves pécsi férfi megelégelte, hogy 15 év szakmai gyakorlattal 240 ezer forint nettó a bére, ezért kitanulta és immár gyakorolja is a villanyszerelő szakmát, ami nem könnyű, de vannak izgalmas, kreatív feladatok is, a pénz pedig mindenképpen több, mint a tanári, a háromezer forintos órabérrel eléri a havi kereset a félmilliót is.

Szász János a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) diplomázott, aztán a leendő matematika-fizika tanárokat oktatta az egyetemen. Ledoktorált, majd mivel a pénz jobb volt a közoktatásban, 2016-tól a PTE gyakorlóiskoláiban folytatta. A tanári munka mindig sok örömöt adott neki, így még nem mondott fel, kivár, de ugrásra kész. Tanít, és villanyt is szerel. Úgy véli, hogy az ő tudásával, tapasztalatával indokolt lenne a havi 400 ezres nettó pedagógusbér, ám erre nem lát esélyt, ezért látja elkerülhetetlennek a váltást. Amiről egyébként nem teljesen egyedül döntött. Egyik gyerekkori barátja, aki fizika-kémia szakon végzett az egyetemen, s szintén tanított, néhány éve elvégezte a villanyszerelő tanfolyamot. Az ő példáját követte Szász János, és most az ő vállalkozásának dolgozik.

A pedagógus pályaelhagyó szándéka azért is fájó, mert – ismerősei szerint – elhivatottsága megkérdőjelezhetetlen. Nemcsak az iskolában tanít: Pécsen, a Zsolnay Kulturális Negyedben – a Csodák Palotája mintájára – működik egy interaktív tudományos kiállítás, s ott 2012 óta látványos fizikai kísérleteket mutat be a tudománya iránt érdeklődőknek. Némiképp megnyugtató, hogy ezt a tevékenységét ezután is folytatni akarja.

Szász János eddig a PTE végzős tanárjelöltjeinek az óráit segítette, felügyelte, ám ez a munka okafogyottá vált. Amikor ő tanult az egyetemen, évente 9-10 matek-fizika tanár készült ott a diplomára, most egyetlen egy. Úgy tűnik, a havi 190 ezer forintos kezdőfizetés nem vonzza erre a pályára a fiatalokat.

Tamás informatika szakos tanárként dolgozik egy vidéki általános iskolában, és 25 év után szintén pályaelhagyáson gondolkodik. A Népszavának elmondta, az elmúlt tíz évben rákényszerült arra, hogy az informatika területén máshol is dolgozzon, hogy kiegészítse a tanári fizetését. Ma már viszont ez sem elég, így döntenie kell: azt csinálja, amit szeret, vagy azt, amiből meg lehet élni. Jelenleg egy, a pályamódosításhoz szükséges képzésre jár, de csak titokban, mert attól fél, ha a szándékait megtudja a tankerület, keresztülhúzhatják a számításait.

A képzés elvégzése után elkezdi az álláskeresést, és reméli, fél éven belül bejelentheti felmondását az iskolában. Szerinte a kormány által a következő két évre megígért 10-10 százalékos béremelés, amit bérpótlék formájában kaphatnak meg, a mostani infláció mellett semmire sem lesz elég. De nemcsak az anyagiak miatt döntött a váltás mellett: véleménye szerint a jelenlegi oktatás egy, a “kommunista időket idéző”, hatalomelvű rendszer lett, tanári szabadságról nem lehet beszélni, erőfeszítéseiket pedig sem a társadalom, sem saját vezetőik nem ismerik el.

- A tanári pálya már régen elbukott. Már semmit nem várok el az egésztől, annyira sok volt az ígérgetés, hogy inkább esti tagozaton új szakmát tanultam, és abban képzelem el a jövőm. Nehéz volt a „tanárkodás” mellett esti iskolába járni, rengeteg időt, energiát elvett, de rendkívül motivált voltam a pályaelhagyást illetően - nyilatkozta lapunknak egy fiatal, teljes névtelenséget kérő pedagógus, aki négy évig bírta a tanári munkát. A főállása és az esti iskola mellett másodállást is vállalt, ami mellett semmire nem maradt ideje, még párkeresésre sem, ami fiatal férfi pedagógusoként egyébként sem egyszerű.

– fogalmazott.

A fiatal pedagógus azt is elmondta, minden erejével azon volt, hogy “rendes” állása legyen. Már nem vár jobb feltételekre, nem helyezi letétbe a felmondását, mint sokan mások, hanem “végleg lelép”. - Engem már elveszített az állam, mint tanár, soha nem térek vissza – nyilatkozta, hozzátéve: akit csak lehet, megpróbál lebeszélni erről a pályáról.