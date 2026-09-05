Az egészségügyi miniszter olyan hosszútávú ágazati stratégiát alakítana ki, amelyben segítik a pályakezdőket, megbecsülik a középgeneráció munkáját, de nem hagyják magukra az idősebb kollégákat sem.
A tanári pályára készülő egyetemi hallgatók 30 százaléka lesz pedagógus a diploma után. Öt pécsi tanárjelöltet kérdeztünk arról, hogy miképp látják szakmájukat és jövőjüket.
Alacsony fizetések, túlterheltség, kilátástalanság - néhány ok, amiért több pedagógus is úgy döntött, befejezi az iskolai munkát. Miközben képzett tanerőből egyre nagyobb a hiány.
A jelenlegi magyar miniszterelnök messze kitöltötte azt az időt, ami rá szabatott, sőt, annál jóval többet is. Amennyire lehet, annyira meg is mérgezte ezt az országot, amennyire lehet, annyira meg is osztotta ezt a társadalmat, és amennyire lehet, annyira be is oltotta a gyűlölködés szérumával.
Mindent megpróbálnak, hogy vonzóvá tegyék a rendőri pályát az érettségi előtt álló fiatalok számára.
A 21. század technológiája olyan gyorsan fejlődik, hogy nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy néhány évtized múlva hogyan működik az emberi társadalom.
Miközben a családalapítás fokozatosan kitolódik, az öngondoskodás egyre korábban kezdődik - derült ki az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.-nek a Groupama Biztosító megbízásából készített kutatásából.