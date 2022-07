Varga Dóra;

Vasas Szakszervezeti Szövetség;munkaerőhiány;kánikula;munkavégzés;munkahelyi balesetek;Technológiai és Ipari Minisztérium;ellenőrzés;

2022-07-11 14:08:00

Hőségszünet – A munkaerőhiány miatt a kánikulában is jobban odafigyelnek dolgozóikra a cégek, bár ezt nem feltétlen érzi így mindenki

A munkaerőhiány miatt a kánikulában is jobban odafigyelnek dolgozóikra a cégek, bár ezt nem feltétlen érzi így minden munkavállaló.

Három napra le kellett állítani a június végi kánikulában a termelést egy Baranya megyei fémmegmunkáló üzemben. A tetőn ugyanis mára már kinyithatatlanná vált üvegablakok vannak, és így az üvegházhatás miatt a csarnokban a nagy melegben 50 fok közelébe forrósodik fel a levegő. A helyi szakszervezet évek óta kéri, hogy szereljenek be szellőztető berendezést, de erre egyelőre csak ígéret van – mondta el lapunknak László Zoltán. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a vezetőség számára már előrébb való a dolgozók egészsége, mint a célszámok teljesítése. Pár éve szerinte egy ilyen helyzetben még elképzelhetetlen lett volna, hogy ne rendeljék be a dolgozókat legalább takarítani, vagy karbantartási munkákat végezni. Hosszú távon azonban a szellőző berendezés beszerelése lenne a megoldás, hiszen az a levegő folyamatos cserélésével 10-12 fokkal is lejjebb tudja vinni a hőmérsékletet.

A nagy melegben való munkavégzés nemcsak azért veszélyes, mert attól könnyen rosszul lesznek az emberek, hanem azért is, mert ilyenkor a dolgozóknak folyik az izzadság a szemükbe, ha pedig a védőszemüvegben dolgoznak, az bepárásodik. Így elhomályosodik látásuk, ami könnyen munkabalesetekhez vezethet. Volt rá példa, hogy egy dolgozónak így tört el a lába – hívta fel a figyelmet László Zoltán. A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) nemrégiben országos munkavédelmi célvizsgálatot rendelt el a rendkívüli hőség miatt szükséges intézkedések ellenőrzése, betartatása érdekében. Felhívták a figyelmet, hogy a hőség hatására lassul a reakcióidő, de akár egy izzadságtól csúszós kéz is munkahelyi balesethez vezethet. A munkaadók ezért kötelesek gondoskodni a dolgozók egészségének megóvásáról a tartós melegben. A munkavállalók igénye szerinti mennyiségben védőitalt, 14-16 Celsius fokos ivóvizet kell biztosítaniuk, és gondoskodniuk kell arról is, hogy a rendszeresen beiktatott pihenőidőt hűvösebb környezetben tölthessék el a dolgozók.

A szakszervezetek tavaly nyáron arról számoltak be, hogy a dolgozóknak helyenként büdös, ihatatlan vizet adnak védőitalként, vagy az ivókutat elérhetetlen messzeségben helyezik el, miközben a pihenőidőt kártyaleolvasóval figyelik. Sokszor több, mint 45 fokos hőségben dolgoznak a gyárakban, mert a koronavírus-járvány miatt a cégek egy része épp a klímaberendezéseken spórolt. Pár éve pedig volt olyan kánikulai nap, amikor kilencszer is mentőt kellett hívni a dolgozók ájulásos rosszulléte miatt az egyik nyugat-magyarországi, klímaberendezés nélküli, szintén üvegtetős üzembe.

Az idén azonban javulni látszik a helyzet, a Vasashoz legalábbis eddig különösen nagy szabálytalanságról nem érkezett jelzés – mondta László Zoltán. Persze hosszú még a nyár, és minden bizonnyal az idén is lesznek problémák, hiszen bőven van hova fejlődniük e téren a cégeknek. A dolgozók azonban kezdenek egyre öntudatosabbak lenni, a sztrájkkövetelések között megjelennek a munkaegészségügyi kérdések is, már nem csak a fizetés számít – fogalmazott a szakszervezeti vezető. A dolgozók ráadásul könnyebben tudnak munkahelyet váltani, és ha két cég ugyanannyit ígér, inkább oda mennek, ahol van klímaberendezés. A munkaerőhiány miatt ezért a vállalatok is jobban odafigyelnek a dolgozók megfelelő közérzetére.

A cégeknek ugyanis továbbra is a megfelelő munkaerő megszerzése és megtartása jelenti a legnagyobb gondot a termelői szektorban. Az elmúlt hetekben bármelyik cégnél is járt László Zoltán, Miskolctól Pécsig, Debrecentől Tapolcáig mindenütt azt mondták, legalább 300 embert azonnal fel tudnának venni. Van olyan nagy cég, amely megduplázná létszámát, miközben éppen most települ a városba egy bő ezer fős munkavállalói gárdát igénylő üzem. László Zoltán szerint a kormány igyekezete ellenére egyelőre a külföldi munkaerőt sem sikerült nagy számban behozni az országba. Mint mondta: hazánk az ukránoknak, de még a távol-keletieknek sem igazán célország, hiszen a környező országokban mindenütt magasabb a fizetés.