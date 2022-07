nepszava.hu;

Index.hu;Totalcar;Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete;közszereplő;per;

2022-07-11 15:10:00

Fotót közölt a Media1 az Index és a Totalcar igazgatójáról, aki ezért félmilliót követel a laptól

Matolcsy György korábbi embere nem tekinti magát közszereplőnek, pedig ő az internetes tartalomszolgáltatók szakmai szervezetének az elnöke is.

Varga Endre, az Index.hu Zrt. lapigazgatója és a Totalcar nemrég kinevezett ügyvezetője, aki a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) elnöke, félmillió forint sérelemdíjat követel a Media1-től, és fizetési meghagyási eljárást is indított – írja a hazai médiumokkal foglalkozó hírportál. Ugyanis Vargáról, miután az MTE honlapja szerint „2001-ben alakult érdekvédelmi és önszabályozó testület” élére megválasztották, a lap 2022. június 21-én, „Új ügyvezető a Totalcar, új elnök a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete élén” című hírt a tisztségviselőről készült fényképpel közölték.

Megjegyzik, Varga Endre, akit mielőtt februárban kineveztek az Index élére lapigazgatónak, a Matolcsy György nevével fémjelzett MNB-nél dolgozott osztályvezetőként. Most a Makay Ügyvédi Iroda közbenjárásával az 500 ezer forint főkövetelésen, sérelemdíjon felül további 53 ezer forint eljárási költséget is követel. Szerinte ugyanis a Media1 „megsértette a képmáshoz fűződő személyiségi jogát”.

Csakhogy a lap szerint Varga Endre több szempontból is közszereplőnek minősül, ezáltal köteles lenne eltűrni, hogy róla akár az engedélye nélkül is fotót közöljön a sajtó, ráadásul a fotót maga tette nyilvánossá, és az MTE honlapján is a cikkhez mellékelt fotó található. Hozzátették: a Media1 ellentmondással él „a nyilvánvalóan megalapozatlan, komolytalan és a tartalomszolgáltatásunk működését ellehetetleníteni hivatott, a média szabad működését alapjaiban korlátozni próbáló fizetési meghagyási eljárás ellen”. Egyben fel is szólítják Vargát, hogy távozzon az MTE éléről.