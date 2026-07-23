Ennél „közügyebb” közügy nincsen

A Fidesz-kormánynak nem erőssége a találkozás az ellenvéleményekkel. Ha csak teheti, kerüli a vitákat, a független sajtó kérdéseit. Az ellenzéki politikusok egyre gyakrabban feszegetik a hatalom valóságának korlátait, valahogy úgy, ahogyan Orbán Viktor bontotta el egykor a szerinte méltatlan kormányt védő kordonokat. Tordai Bence is elbontott egy jelképes kordont, amikor a méltatlannak tartott hatalom emberét kérdezte – találékonyan – a parlamentben. Tettét 8,2 milliós bírsággal torolta meg a házelnök. Pásztor Emesét, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogászát a demokrácia-erodáló hatalom lépéseiről kérdeztük.