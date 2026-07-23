Az ügyészség ezt azzal indokolta, hogy a „felvételeknek nincs közük” a Schadl-Völner-ügyhöz.
Matolcsy György korábbi embere nem tekinti magát közszereplőnek, pedig ő az internetes tartalomszolgáltatók szakmai szervezetének az elnöke is.
A Fidesz-kormánynak nem erőssége a találkozás az ellenvéleményekkel. Ha csak teheti, kerüli a vitákat, a független sajtó kérdéseit. Az ellenzéki politikusok egyre gyakrabban feszegetik a hatalom valóságának korlátait, valahogy úgy, ahogyan Orbán Viktor bontotta el egykor a szerinte méltatlan kormányt védő kordonokat. Tordai Bence is elbontott egy jelképes kordont, amikor a méltatlannak tartott hatalom emberét kérdezte – találékonyan – a parlamentben. Tettét 8,2 milliós bírsággal torolta meg a házelnök. Pásztor Emesét, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogászát a demokrácia-erodáló hatalom lépéseiről kérdeztük.
A milliárdos vállalkozó hiába nem politikus, személyével kapcsolatban „a vélemény-nyilvánítás lehetőségei az átlagosnál jóval tágabbak” - mondta ki a Kúria.
Habony Árpád azt sérelmezte, hogy Mészáros Lőrinc, Rogán Antal és Orbán Viktor társaságában Jobbik-plakátokon szerepelt.
Bár állami megbízásokból gazdagodott és a Parlamentben is megjelenik, Orbán Viktor veje egyből magánemberré válik, ha az utcán találják meg az újságírók.
Üzembiztosan nyerhető perekkel kényszerítheti öncenzúrára a nem kormánypárti sajtót a hatalom, amennyiben a Tisztelt Ház fideszes többsége rábólint a magánélet védelméről szóló javaslatra. A tervezetet holnap tárgyalja az Országgyűlés.
Az Orbán Viktor miniszterelnök és több más politikai vezető társaságában fel-felbukkanó, de alapvetően rejtőzködő médiatulajdonos, Habony Árpád beperelte a Jobbikot annak legutóbbi, Ti dolgoztok, ők lopnak feliratú plakátkampánya miatt személyiségi jogainak megsértésére hivatkozva - írja a Magyar Nemzet.
Először a széles közönség számára letiltották a Heart szórakozóhely reklámvideóját, amelyben a politikai tanácsadó szerepel, majd újra elérhetővé tették, Habony Árpád szipogása nélkül - írja a 24.hu
Habony Árpád elvesztette a pert az Index ellen, melyet a kormányfő főtanácsadója azért indított, mert a portál egy olyan videót közölt, melyen ő is feltűnik, aki a felvétel elkészítéséhez nem járult hozzá. Habony a perköltségek mellett bocsánatkérést követelt és azt, hogy az Indexet tiltsák el a róla készült felvétel használatától.
Diplomája nincs, mégis kormánytagoknak, Fidesz-vezetőknek, sőt, magának Orbán Viktornak ad politikai tanácsokat. Ám a kormányzattal és a kormánypárttal nincs szerződéses kapcsolata, ahogy más állása sem ismert. Nem tartja magát közszereplőnek, pedig szinte csak közszereplők társaságában bukkan fel. Orbán mellett Rogán Antal és Lázár János is kikéri tanácsait, gyakran fotózzák Andy Vajna társaságában, legnagyobb ellenlábasa Simicska Lajos. Személye megosztja a Fidesz vezetőit is: Habony Árpád befolyásáról legendák keringenek.
Ha három hónappal később hozott volna ítéletet a bíróság a legfőbb ügyész Kis Jánossal szembeni perében, nem biztos, hogy a verdikt a filozófusnak adott volna igazat. A nemrégiben hozott jogerős ítélet szerint Kis János politikai véleménye - miszerint Polt Péter "hivatalát nem pártatlan közszolgaként, hanem megbízója kiszolgálójaként tölti be" - belefér a közszereplők bírálhatóságába, azaz a véleménynyilvánítás szabadságába. Ám a közszereplők kritizálhatóságát jelentősen korlátozza a tavasszal életbe lépő új polgári törvénykönyv.