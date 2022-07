nepszava.hu;

Európai Bizottság;uniós pénzek;pedagógusbér;

2022-07-11 16:21:00

A pedagógusok béremelését szeretné elérni a magyar kormánynál az Európai Bizottság

A tanári fizetések az OECD-tag uniós országok közül itt a legalacsonyabbak.

„Mintha Orbán Viktor nem érzékelné, hogy gyakorlatilag már most kifutott az időből. Ha most megegyeznénk, akkor is nagyon nehéz lenne tartani az ütemet, hogy év végére megszülessenek a megállapodások és Magyarország ne veszítsen rengeteg uniós pénzt” – így jellemezte a magyar kormány és az Európai Bizottság között folyó párbeszédet az Azonnali egy, a tárgyalási folyamatra rálátó forrása.

A portál emlékeztetett, Magyarország utolsóként nem tudott még megállapodni Brüsszellel az uniós helyreállítási alapról (RFF), és az utolsók között vagyunk 2021-2027-es uniós költségvetési ciklus (MFF) pénzeit illetően is. Mindkét esetben december 31. a határidő. Ha addig nem sikerül aláírni a megállapodást, az RFF-et teljesen elbukhatjuk, az MFF esetében más a helyzet, hiszen az valóban „jár”, mint tagállam, de a pénzek 14 százalékától akkor is eleshetünk.

Noha Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón azt mondta, négy területen is engedményeket tesznek a Bizottságnak, ám az Azonnali szerint ezeket az engedményeket ugyanis már jóval korábban megtette a kormány a tárgyalások során. Emellett úgy tudják, az Európai Bizottságnak még több fontos és konkrét feltétele van. Utóbbiak egy része a közoktatást érinti. Ezek annyiban ugyanakkor nem érhették váratlanul a kormányt, hogy minden brüsszeli „követelés” szerepel a 2022-es uniós országjelentésében. „A magyar kormány igyekszik túlmisztifikálni ezeket a megbeszéléseket, holott az egész egy nyitott könyv: a Bizottság azt szeretné elérni, hogy lehetőleg minél több minden megvalósuljon az ország specifikus ajánlásaiból” – mondta a forrás. A Bizottság azt szeretné, hogy ezeket vonják össze egy-egy nagyobb központba, ahol minden tantárgyra jutna szaktanár, a felsősöket pedig iskolabuszokkal szállítsák ezekbe az intézményekbe. Ennek jelentős deszegregációs hatása is lenne egyben. „Amióta Pintér Sándorhoz tartozik a közoktatás, érezhető is pozitív elmozdulás a téren, szóval ebben szerintem meg fogunk tudni állapodni” – mondta az informátor.

A másik kérdés a pedagógusok bére.

A Bizottság azt szeretné, hogy a kormány azt nagyon rövid időn belül hozza fel 100 százalékra, vagyis egy tanár kapja meg legalább a diplomás átlagbért. „Ettől nagyon messze vagyunk, ráadásul jelenleg mintha inkább csak távolodnánk a céltól. A kormány idénre 10 százalékos pedagógus béremelést ígér, miközben azzal számol, hogy a magyar bérek 14 százalékkal nőnek.