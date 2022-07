Doros Judit;Vas András;

könyvelők;kata;szigorítás;Orbán-kormány;

2022-07-14 06:15:00

Nem elég, hogy több ezer katást kényszerítenek váltásra, az is kérdéses, találnak-e könyvelőt hozzá a szűk határidőig

Egyelőre még neki sem tudnak látni az ügyintézésnek.

Nem elég, hogy több ezer katás vállalkozó elveszti kedvező adózási formáját, kérdéses, találnak-e könyvelőt, aki a szűkre szabott határidőig elintézi számukra a kikényszerített váltást.

– Amíg az államfő nem írja alá a törvényt, s az nem jelenik meg a Magyar Közlönyben, addig csak a szakmai csoportokban próbáljuk megbeszélni, mi is lesz a teendő – jelezte lapunknak egy dunántúli könyvelő, hogy miközben rendkívül szoros a határidő, a részletek ismerete nélkül egyelőre még neki sem tudnak látni az ügyintézésnek. Így a könyvelők számára a kedden elfogadott, a katázást alapvetően felforgató jogszabály egyre inkább azt jelenti: lemondhatnak a nyaralásról, hiszen alig másfél hónapjuk lesz, hogy minden ügyfelüknek kidolgozzák a legmegfelelőbb adózási formát.

– Elsőre úgy látom, talán az ügyfeleim egyötöde maradhat katás, a többieknek váltaniuk kell – állította egyikük. Egy budapesti nyugdíjas könyvelő lapunknak úgy kalkulált: jelenleg negyven katás vállalkozónak dolgozik, közülük hárman maradhatnak bent a rendszerben. A Minősített Könyvelők Egyesületének elsődleges adatai szerint a 450 ezer katás közül 40-120 ezren maradhatnak bent az átalakított adónemben.

– A kata fő előnye az egyszerűsége volt, és több százezer egyéni vállalkozó megnövekedett adminisztrációs terheinek elvégzéséhez egyszerűen nincsen elegendő könyvelő a szakemberhiánnyal küzdő szakmában – mutatott rá Harkai István, a Minősített Könyvelők Egyesületének elnöke.

Az egyesület szerint nagy az esélye annak is, hogy egy ilyen intézkedés hatására az eleve túlterhelt könyvelők egy része befejezi a tevékenységét, így még tovább csökken a szakemberek száma. Hozzátették: most az a legfontosabb, hogy minden vállalkozás egyeztessen könyvelővel, adótanácsadóval, hogy mikor tudják áttekinteni a választási lehetőségeket. A konkrét egyeztetéssel viszont még ajánlott várni pár napot, mert a teendők nagyban függenek attól is, hogy a NAV milyen tájékoztatót fog közzétenni az átállás módjáról. Lapunk megkérdezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, közreadnak-e olyan nyomtatványt, amelyben a korábbi katások az átjelentkezésüket kérhetik másik adónemre, kibocsátanak-e útmutatót a könyvelők számára, illetve felkészültek-e megnövekedett érdeklődésre, terveznek-e például meghosszabbított ügyfélszolgálatot? Azt válaszolták, hogy honlapjukon mindig tájékoztatják ügyfeleiket a jogszabályváltozásokkal kapcsolatos teendőkről, ingyenesen hívható infóvonaluk az 1819-es telefonszámon pedig a már jól megszokott munkarenddel fogadja a hívásokat. Tegnapi délután a katás szabályok változásának nem volt nyoma a hivatal oldalán.