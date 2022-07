P. L.;

2022-07-14 11:33:00

A bíróság elutasította Amber Heard kérelmét, nem tárgyalják újra a Johnny Depp által elindított rágalmazási pert

A színésznő azonban még mindig tud fellebbezni.

Elutasította a virginiai bíróság Amber Heard követelését, hogy helyezzék hatályon kívül a Johnny Depp elleni perében ellene hozott ítéletet, beleértve a megítélt tízmillió dolláros kártérítést is - írja az AP News.

Amint arról lapunk is beszámolt, Amber Heard és jogi képviselői július elején kérték a bíróságot az ítélet hatályon kívül helyezésére. A színésznő jogi csapata egy 43 oldalas memorandumban magyarázta, miért nem Johnny Deppnek kellett volna megnyernie a pert. Egyebek között azzal érveltek, nincs alátámasztva, miszerint Depp volt feleségének a Washington Postban megjelent cikke nyomán - melyben Heard magát családon belüli erőszak áldozatának nevezte - veszítette volna el szerepét a Karib-tenger kalózaiban. Amber Heard szerint továbbá túlzó a kártérítés összege. Azzal is érveltek, hogy az egyik esküdtet a bírósági tisztviselők nem ellenőrizték megfelelően, ugyanis hibás születési dátumot adtak meg számára.

Penney Azcarate bíró írásbeli végzésében elutasította Heard követeléseit, az esküdttel kapcsolatos aggályt pedig irrelevánsnak is nevezte, mivel semmilyen bizonyítékot nem tudott felhozni arra, hogy az illető például elfogult lett volna. A színésznő mindazonáltal továbbra is fellebbezhet az ítélet ellen a virginiai fellebbviteli bíróságon. A fellebbviteli bíróság elé terjesztett panaszok ráadásul el is térhetnek a Penney Azcarate által szerdán elutasítottaktól.

Mint megírtuk, az esküdtszék június elején meghozott ítélete értelmében bebizonyosodott, hogy Amber Heard tudatosan állított valótlanságot volt férjéről, Johnny Deppről, s az állítások alkalmasak voltak arra, hogy súlyos kárt okozzanak neki. A testület azt is kimondta, hogy Heard kimondottan rossz szándékból cselekedett.