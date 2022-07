P. L.;

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitúrja a helyéről a Hadtörténeti Múzeumot, már elkezdték bontani a kiállításokat

Az Orbán-kormány hivatalosan továbbra sem ismert el semmit, ennek ellenére egyre inkább úgy tűnik, hogy el kell hagyniuk az egész épületet.

Amint arról múlt héten lapunk is beszámolt, jelentős átalakítások várhatóak a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban (HIM), mivel a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium az intézmény Kapisztrán téri épületébe akar beköltözni. Már akkor lehetett sejteni, hogy az épület egy nagy részét, vagy akár egészét el kell hagyniuk, most pedig kiderült, hogy a tárlatokat már el is kezdték bontani.

Az Azonnali több forrásból úgy értesült, gyors és drasztikus lesz a változás, a HIM-ben a legtöbben már kész tényként kezelik, hogy el kell hagyniuk az egész épületet, hiszen a hibrid megoldás ésszerűtlennek tűnik.

Várhatóan tehát nem csak a tárlatok, de a teljes intézményi háttér is ki lesz ebrudalva a Kapisztrán térről, fokozatosan távoznia kell az irodáknak és a raktáraknak is. Az intézmény munkatársai arról egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak, hogy mindez pontosan hogyan és milyen ütemezéssel fog megtörténni, mint ahogy arról sem, hogy hova kell költözniük és az átmeneti időszakban mi lesz a sorsa a múzeumban őrzött értékeknek. Ennek ellenére a tárlatok bontása a hét elején már meg is kezdődött, a kiállított tárgyakat konténerekbe pakolják. Elsőként azt az 1918-1948 közötti időszakot bemutató kiállítást számolják fel, amelyet egyébként egy évvel ezelőtt újítottak fel. Erről a múzeum egy meglehetősen szűkszavú közleményben számolt be, amely eképpen fogalmaz:

A jövőt meglehetősen borúsan látják az intézmény munkatársai. Már múlt héten az Index beszámolója szerint is elhangzott egy dolgozói megbeszélésen, hogy aki teheti, puhatolózzon más álláslehetőségek iránt. Most az Azonnali forrása azt közölte:

Beszédes az is, hogy a múzeum éléről 11 év után váltották le Kovács Vilmos ezredest, a helyére érkezett Töll László ezredessel pedig állítólag nem éppen felhőtlen a viszonya. A Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium egyébként olyan szinten nem veszi a fáradságot az értékelhető kommunikációra, hogy a Telex és az Index korábbi, vonatkozó kérdéseire szó szerint ugyanazt a semmitmondó választ küldték el: „Dr. Kovács Vilmos ezredes úrnak megköszöntük az elmúlt 11 évben végzett munkáját, az új parancsnokkal, Dr. Töll László ezredes úrral pedig áttekintjük a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum feladatrendszerét és jövőjét. A katonai örökség megőrzése és bemutatása fontos feladatunk, melyben az intézmény kiemelt szerepet kap. Célunk, hogy ez méltó, 21. századi körülmények között valósulhasson meg.”

A munkatársak közül mindazonáltal vannak, akik bíznak a szerencsés végkimenetelben, mivel a Kapisztrán téri épület egyébként felújításra is szorul, a nagy többség azonban el van keseredve és szorong a bizonytalan jövő miatt.