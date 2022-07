Meghalt a férfi, aki két perc alatt lehúzott egy 0,7 literes Jägermeistert

P. L.;

ivás;halál;Dél-Afrika;Jägermeister;

2022-07-15 15:22:00

Egy ivóversenyen vett részt.

Tragikus és intő példával szolgált az a dél-afrikai férfi, aki belehalt egy ivóversenybe Limpopo tartományban, Mashamba faluban - számolt be a Sowetan Live helyi lap nyomán a Lad Bible.

A 25 és 30 év közötti férfi mindössze két perc alatt húzott le egy teljes, 0,7 literes üvegnyi Jägermeistert. A megközelítőleg 35 százalékos alkoholtartalmú ital elfogyasztása után a férfi állítólag szinte azonnal összeesett, s bár ezután egy közeli kórházba szállították, már nem tudták megmenteni az életét.

Brig Motlafela Mojapelo, a limpopoi rendőrség szóvivője elmondta, a helyszínen ivóversenyt rendeztek, ahol a résztvevők 200 dél-afrikai rand (átszámítva körülbelül 4670 forint) nyereményért versenyeztek abban, ki tud leggyorsabban lehúzni egy teljes üveg Jägermesitert. A helyi klinikán már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

