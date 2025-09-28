Szabad ország, szabad pálinka! A miniszterelnök ezzel a jelszóval ünnepelte meg szombaton Becsehelyen, hogy szerinte 15 éve szabad a pálinkafőzés Magyarországon, s ezt a magyar kultúra részének tartja.
Egy ivóversenyen vett részt.
Magyarország „csak” a lista utolsó előtti helyét szerezte meg. Igaz, a felmérés a koronavírus-járvány előtt készült.
Régóta foglalkoztatta a kutatókat, hogy az eukaliptuszlevelek rágcsálásán túl vesznek-e magukhoz folyadékot a kis erszényesek.
Még mindig problémát jelent a túlzott alkoholfogyasztás, különösen nyáron.
Ausztrál kutatóknak sikerült felfedniük és megvizsgálniuk a szervezet folyadékbevitelét szabályozó mechanizmust, amely megóvja az embert az akár halálos kimenetelű vízmérgezést is okozó túlivástól.