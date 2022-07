P. L.;

2022-07-19 17:58:00

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megerősítette, hogy kiebrudalják a helyéről a Hadtörténeti Múzeumot

Korábban kiderült, hogy a múzeum munkatársai már a tárlatokat is elkezdték bontani, leépítésektől tartanak a lépés miatt.

Megerősítette Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hogy az általa vezetett Honvédelmi Minisztérium terpeszkedése miatt ki kell költöznie helyéről a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak (HIM). Erre a jobbikos Lukács László György kérdezett rá.

A miniszter a lépéshez az alábbi indoklást fűzte:

Lapunk korábban több cikkben is beszámolt arról, hogy jelentős átalakítások várhatóak a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban (HIM), mivel a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium az intézmény Kapisztrán téri épületébe akar beköltözni. A tárlatokat már el is kezdték bontani, a HIM munkatársainak azonban finoman szólva sincs ínyére a terv, leépítésektől tartanak. Előfordulhat, hogy a kulturális intézménynek végül Székesfehérvárra vagy Kecskemétre kell költöznie.