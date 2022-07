nepszava.hu;

kata;tüntetés;Győr;civilek;

2022-07-20 09:47:00

Több százan tüntettek kedden Győrben a kata szigorítása ellen

A Borkai-botrány óta nem látott nagyságú tüntetésen.

A győri Szent István út négy sávját is lezárták a civilek szervezte kedd esti tüntetésen, amelyen csaknem ötszázan vettek részt – számolt be a demonstrációról szerdán az rtl.hu. A kisvállalkozók kedvezményes adózása, a kata szigorítása elleni tiltakozás résztvevői között immár megszokottan megjelentek ételfutárok, diákok és kismamák is.

A felszólalók többnyire megerősítették, ők „dolgozni akarnak, nem csalók, és ha minden kötél szakad, el fogják hagyni az országot”.

Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője volt – a Borkai-botrány óta nem látott mértékű – tüntetés legismertebb alakja a Telex tudósítása szerint, és kijelentette: ő sem ismer csalós katást; az ország azoké az embereké, akik megpróbálnak boldogulni, és nem azokkal egyenlő, akik a törvényeket hozzák.

A tüntetés végeztével csaknem másfél tucatnyian még a helyi Fidesz-székházhoz vonultak, s kitettek egy „miniszterbérstopot” követelő táblát is.