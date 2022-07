nepszava.hu;

Tarna;aszály;kiszáradás;öntözés;

2022-07-21 14:13:00

Kiszáradt a Tarna, az aszály idején is azzal öntözött egy vállalkozás a folyóból

A vizet a mederből kiszivattyúzó borászat állítja, nem lopták a vizet, engedéllyel öntöztek vele.

Teljesen kiszáradt a Zagyva egyik mellékfolyója, a Tarna, mert a helyiek szerint egy vállalkozás szivattyúzta ki a megmaradt kevés vizet a folyóból – számolt be csütörtökön az atv.hu az aszály kellős közepén kialakult helyzetről, amelyről az Eger Hírek című lap még szerdán azt írta, „ellopták a Tarna maradék vizét”. Bóday Pál, a Macskaárvaház vezetője a helyi portálnak azt mondta a helyzetről:

A szakember akkor arról számolt be, hogy „szorul a hurok az elkövetők körül, a térség polgármestereivel, alpolgármestereivel és polgárőr vezetőivel összehangolt nyomozást folytatnak, hogy minél több bizonyítékot adhassanak át a hatóságoknak”. Verpelét és Kápolna között, több helyen is folyamatosan illegális vízkivételezés történt, amit súlyos ökológiai bűncselekménynek tartanak.

Bóday Pál arra is felhívta a figyelmet, a Tarna Magyarország top 30 legnagyobb vízhozamú vízfolyása közé tartozik, nem egy kis patakocska. A Zagyva legfontosabb mellékvize, miközben az is a kiszáradás szélén áll már. Később a szakember arról is beszámolt, hogy dokumentumaik, rögzített fényképeik és videóik tanúsága szerint „az Egyed László vezette debrői Tóth Borászat közelében vannak a vízvételt megvalósító eszközök”. Erről az érintett vállalkozó az Eger Hírek megkeresésére nyilatkozott is, azt állítva:

Végül az ügyet feltáró Bóday Pál úgy fogalmazott, „ ha valaki egy folyó utolsó vizét kiveszi harmadfokú hőségriasztás idején, akkor azt igenis lopásnak, sőt ökológiai bűncselekménynek nevezem”, hiszen állatok ezreit hagyják szenvedni. Hozzátette áll bármiféle per, jogi eljárás elé.