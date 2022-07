Horváth Gábor;

2022-07-23 16:34:00

Trumpnak tetszett, amit látott

A volt elnök élvezettel nézte, mit műveltek hívei a Capitoliumon. A Pentagon hiába hívta, hogy mi a teendő, az alelnök halálra szánt testőrei pedig már családjaiktól búcsúztak.

Donald Trump 2021. január 6-án délután három órán és hét percen át ücsörgött az Ovális Iroda melletti étkezőben. A FoxNews élő közvetítését nézte, amint az általa Washingtonba hívott és a kongresszusra uszított csőcselék áttörte a Capitolium körüli kerítést, kézitusába keveredett a rendőrökkel, végül az épületbe behatolva Mike Pence alelnök, Nancy Pelosi házelnök és a többi választott politikus életére tört. Az elnök nem csupán tétlenkedett, hanem kifejezetten helyeselte, amit látott és a környezetéből záporozó felszólítások ellenére sem volt hajlandó visszarendelni a minden szavát hűségesen követő tömeget. Sőt, még az ostrom közben is azért hívogatta a republikánus szenátorokat, hogy nyerjenek időt, halogassák az elektori voksok összesítését és az elnökválasztás győztesének kihirdetését. Nem csupán kötelességszegést követett el, amikor elmulasztotta az amerikai alkotmányos rend védelmét, amelyre pedig felesküdött, hanem éppenséggel maga irányította a puccskísérletet. Ez volt a fő tanulsága az eseményeket vizsgáló képviselőházi bizottság csütörtöki, nyolcadik nyilvános ülésének.

„Bízható-e bármilyen hatalmi pozíció nagy nemzetünkben egy olyan elnökre, aki hajlandó volt azokra a döntésekre, amelyeket Donald Trump választott a január 6-i erőszak közepette?” - tette fel a költői kérdést a republikánus Liz Cheney, aki ezúttal a levezető elnöki szerepet is átvette, mivel a bizottság demokratapárti feje, Bennie Thompson koronavírus-fertőzése miatt otthonából vett részt a munkában. A gondosan felépített és számos eddig ismeretlen drámai részletet felszínre hozó bizottsági ülést ezúttal is a tévék esti, legnézettebb műsorsávjában tartották. Ez arra utal, hogy a képviselők sorsdöntő jelentőséget tulajdonítanak a folyamat politikai üzenetének: függetlenül attól, hogy Donald Trump ellen végül vádat emelnek-e és ha így lesz, hogyan dönt majd évek múlva a bíróság, a volt elnököt nem szabad újra hatalomra engedni, mert eddigi cselekedetei alapján veszélyes az amerikai demokráciára.

Hogy mennyire, az abból a videóból is kiderült, amely azt mutatta, miként készült az ostrom másnapján sugárzott tévébeszédére. A próbán készült felvételen Trump például kihúzatta a szövegből, hogy az elektori szavazatok összesítésével vége a választásnak. A volt elnök a mai napig azzal járja az országot, hogy csalással ütötték el a második mandátumtól. Mint kiderült, még két hete is megpróbálta rábeszélni a wisconsini törvényhozás republikánus elnökét, hogy utólag semmisítse meg a 2020-as elnökválasztás ottani eredményét.

Trumpot az ostrom idején SMS-ekben és telefonon felnőtt gyermekei, közvetlen munkatársai, a kongresszus republikánus tagjai, sőt, még saját táborába tartozó újságírók is kérlelték, hogy hívja vissza a tömeget. Ő azonban még arra sem volt hajlandó, hogy békés tiltakozásra intse híveit. Egész idő alatt egyszer sem hívta az FBI-t, a rendőrséget vagy a Nemzeti Gárdát, hogy a biztonsági helyzetről érdeklődjön, netán utasítást adjon a Capitolium védelmére. Sőt, nem volt hajlandó fogadni a Pentagonból érkező hívást, amelynek során azt kérték volna, hogy koordinálja a fegyveres testületek fellépését. Ezt a beszélgetést végül Pat Cipollone, a Fehér Ház vezető jogtanácsosa folytatta le – neki pedig nem volt döntési joga a kérdésben. A vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, Mark Milley tábornok videón bejátszott tanúvallomásában értetlenkedve jegyezte meg: „Te vagy a főparancsnok, ostrom zajlik az Amerikai Egyesült Államok fővárosában és semmi? Egy hívás se? Semmi? Zéró?”

A tanúk beszámolói megerősítették a Fehér Házban közvetlenül a kabinetfőnök mellett dolgozó Cassidy Hutchinson által korábban elmondottakat, miszerint Trump a Capitoliumhoz akart menni és dühöngött, amikor a Secret Service ezt saját biztonsága érdekében megakadályozta. Az elnöki karaván háromnegyed órán át járó motorokkal várta, hogy mi lesz az emelt hangon folytatott vita vége. A Secret Service egy másik, Mike Pence alelnökre vigyázó osztaga közben a Capitoliumban bujkálva, életveszélyben várta a késlekedő felmentősereget. A testőrök már arra készültek, hogy fegyverüket kell majd használniuk. Közülük többen rádión kérték kollégáikat, hogy majd tolmácsolják családjaiknak utolsó üzenetüket.

Jellemző és a főszereplő politikai karrierjére potenciálisan végzetes volt az a bejátszás, amelyen Josh Hawley republikánus szenátor előbb – a még álló rendőrkordon mögül – felemelt öklével jelzi egyetértését a trumpista tömeggel, majd ugyanő látható, amint nem sokkal később a Capitolium folyosóján futva menti az irháját. A 42 éves missouri politikust korábban a Republikánus Párt egyik nagy reménységének, lehetséges jövendő elnökjelöltnek tartották.

A bizottsági ülést lezárva Liz Cheney azt is elmondta: Trump előre eldöntötte, hogy ha kikap, nem ismeri el a választás eredményét. Ezt onnan is tudni lehet, hogy korábbi kampányfőnöke és tanácsadója, Steve Bannon még a választást megelőzően beszélt róla, "tűzvihart" jósolva másnap reggelre. A bizottság az augusztusi kongresszusi szünet alatt is működni fog és szeptemberben további nyilvános üléseket is tervez.