Rónay Tamás;

Franciaország;Marine Le Pen;

2022-07-26 15:00:00

Marine Le Pen végleg távozik pártja éléről

Először fordul elő 1972 óta, hogy nem a Le Pen család valamely tagját választják meg a Nemzeti Tömörülés (RN), a korábbi Nemzeti Front (FN) élére.

A novemberi tisztújító kongresszuson ugyanis már nem indul a pártvezetői tisztségért Marine Le Pen, aki a nála szélsőségesebb apjától, Jean-Marie Le Pentől örökölte meg a tisztséget.

Marine Le Pen közölte, a 89 tagú frakciónak akarja szentelni idejét, így amúgy sem lenne ideje a jobboldali radikális politikai erő napi ügyeivel foglalkozni. Miután a kormánynak nem sikerült abszolút többséget szereznie a júniusi parlamenti választáson, a Nemzeti Tömörülés konstruktív ellenzékiséget ígért, s meglepő módon, a párt eddig tartja is ezt az ígéretét. Eleve nem szavazta meg az Élisabeth Borne miniszterelnök kabinetje elleni, a baloldal által beterjesztett bizalmatlansági indítványt és azt sem lehet állítani, hogy azóta csak a kabinet előterjesztése ellen szavazott volna.

A kormányzati szövetségen belül is akadnak olyanok, akik szerint tárgyalni kell Le Pen pártjával. Miközben Emmanuel Macron elnök szerint ragaszkodni kell a „republikánus ívhez”, vagyis kizárja baloldali Elégedetlen Franciaországot (LFI) és a lepenistákat a törvényjavaslatokat érintő vitákból, a Le Figaro című lapban Laurent Marcangeli, a korábbi kormányfő, Édouard Philippe által fémjelzett, s a koalícióhoz tartozó Horizontok képviselőinek vezetője azt nyilatkozta, kész megszavazni a baloldal és a jobboldali radikálisok „ésszerű” javaslatait. A kijelentés megütközést keltett az Elysée-palotában, Borne pedig, hogy vasárnap magyarázatot kért a Horizont politikusától.

Az mindenesetre látható, hogy Le Pen próbálja „elfogadhatóbbá” tenni a Nemzeti Tömörülést. Hétfőn született döntés a párt következő, novemberben esedékes tisztújító kongresszusának lebonyolítási módjáról. Ennek alapján októberben egy hónapig tartó belső, internetes szavazás indul, melynek során a tagok online voksolhatnak az általuk preferált jelöltre. A győztes nevét a kongresszuson, november 5-én jelentik be.

Le Pen egyébként már a francia elnökválasztási kampány idején ideiglenesen lemondott a pártelnöki tisztségről, s a fiatal, 26 éves európai parlamenti képviselőnek, Jordan Bardellának adta át a stafétabotot, aki jelenleg is a párt átmeneti vezetője. Elégedett is volt a munkájával, s szinte biztosra vehető, hogy ő követi majd a pártelnöki székben. Bardella elmondta, szeretné folytatni a munkát a mozgalom élén. „Azt javaslom a képviselőknek, továbbra is haladjunk azon az úton, amelyet már egy éve követünk, és amely az eredmények alapján úgy vélem, jól bevált”.

A jelöltállítás e hét péntekjétől szeptember 9-ig zajlik. A szélsőjobboldallal rokonszenvező médiumokban már meg is kezdődött a kampány Bardella támogatására. Laure Lavalette parlamenti képviselő a korábban több botrányos ügybe keveredett Valeurs actuelles című lapban kifejtette, Bardella szerinte már bizonyított, megvan a kellő tapasztalata a pártvezetéshez és „kellően közel áll a franciákhoz”. Egy másik képviselő, Caroline Parmentier hétfőn egy sor tweetet tett közzé, amelyekben szintén Bardellát illette elismeréssel. „Rendre lenyűgöz hihetetlen tehetségével” – írta, majd, hogy nyomatékosítsa véleményét, írását így zárta: „Jordan forever”.

Feltételezések szerint Bardella Perpignan polgármesterével, Louis Aliot-val kerülhet szembe, aki pikáns módon épp Marine Le Pen párja volt. Alliot 1990 óta párttag, jelenleg az elnökség tagja, s már gyűjti az érveket, miért érdemes rá szavazni. Mindenesetre a RN-nél fogadkoznak: nem lesz testvérgyilkosság.