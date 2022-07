nepszava.hu;

2022-07-29 14:40:00

Szijjártó Péter közölte, hogy mindegy mennyiért, de az Orbán-kormány fog venni gázt

Egyetlen magyar család vagy egyetlen magyar vállalkozás sem kerülhet olyan méltatlan helyzetbe, hogy ne legyen annyi földgáz, mint amennyire szüksége van.

Ma annyi az ár, amennyit az eladó mond, és a vevő vagy megveszi, vagy nem veszi meg. Vagy hajlandó biztosítani az adott árszinten az energiaellátását, vagy inkább lemond róla, és akkor azt mondja, kevesebb meleg vizet használjunk, kevesebbet fűtsenek az emberek, majd azt mondja a rendkívül tehetséges európai bizottsági alelnök, hogy inkább szellőztessük ki a ruhát és ne mossuk ki – jelentette ki Szijjártó Péter egy sajtótájékoztatón az atv.hu híre szerint.

A portál arról kérdezte a külügyminisztert, hogy a G7 gazdasági szakportál számítása szerint 600 forint is lehet egy köbméter import orosz gáz őszre, így veszünk-e emiatt olcsóbb gázt, mondjuk Azerbajdzsánból. A tárcavezető azt hangoztatta, „ma nem normális piaci viszonyok vannak. Ma nem úgy történik, mint ahogy azt a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanultuk, hogy a kereslet meg a kínálat görbéje, ahol elmetszi egymást, ott van a fogyasztói ár. Ma ez a törvényszerűség nem működik”.

Úgy fogalmazott,

Ezért meg fogjuk venni a földgázt. Ennek a pénzügyi konstrukcióját a kormány számunkra biztosította. Innentől kezdve a vásárlás, az már kereskedelmi megállapodás kérdése lesz. – Tegnapelőtt azt mondtam, hogy az előző naphoz képest is bizakodóbb vagyok, most ezt hatványozottan el tudom mondani. Látom a kereskedelmi és politikai tárgyalások állását is. Olyan megállapodásokat fogunk tudni kötni, melyek biztosítják az ország ellátását, és úgy látom, tudjuk teljesíteni a kormány által a 700 millió köbméter megvásárlására természetesen – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy van déli szállítási útvonal, amelyet a nagyon durva nyomás ellenére építettünk meg, „ezért Magyarország földgázellátása fizikailag megoldott”. Hozzátette, a déli útvonal lehetősége kínálja számunkra az esélyt, hogy a már megvásárolt vagy lekötött, leszerződött mennyiségeken felül beszerezhetünk addicionális földgázt is - mintegy 700 millió köbmétert - „amelynek a magyarországi betárolásával teljesen biztosra mehetünk az elkövetkezendő hónapokra és a téli időszak ellátása tekintetében”.