Varga Dóra;

lakásépítés;áfa;Orbán Viktor;Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége;ingatlanárak;lakásáfa;

2022-07-30 09:00:00

Még két évvel meghosszabbítják a kedvezményes lakásáfát, újabb átmeneti időre kaphatnak lökést az építkezések

A szakma kérését és a jegybank javaslatát részben meghallgatva újabb két évvel meghosszabbítja a kormány a kedvezményes lakásáfa igénybevételének lehetőségét – derült ki Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióbeszédéből.

A kormányfő azt mondta: fölállítottak „egy ilyen növekedést megvédeni hivatott kabinetet”, és ez a testület az első döntését - pontosabban javaslatát, amelyet a kormány meg is fogadott – már meghozta. Eszerint az újépítésű lakások értékesítésére vonatkozó, az év végén kifutó, 5 százalékos áfakulcs további két évig lesz igénybe vehető; a kormány ezzel megtámogatja a lassuló lakásépítési piacot.

Az 5 százalékos újlakás-áfa a jelenlegi szabályozás szerint csak azokra a lakásokra vehető igénybe, amelyekre az idei év végéig megszerzik az építési engedélyt, majd 2026. december 31-ig el is készülnek. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) azt szerette volna elérni, hogy az év végén kifutó kedvezmény – több más otthonteremtési támogatással együtt – határidők nélkül maradjon fenn, mert ezzel el lehetne kerülni a dömpingszerű megrendelési hullámokat. Hosszú távon megtartaná a kedvezményes újlakás-áfát a jegybank is. Az 5 százalékos áfa eddigi ki- és bevezetése ugyanis az elmúlt hét évben komoly kilengéseket hozott a lakásépítésekben: időnként csúcsra járatott, sietős engedélyeztetéseket és építkezéseket - amelyekhez szakember és alapanyag sem állt mindig elegendő rendelkezésre -, majd bezuhanó építési kedvet, csökkenő lakásszámot eredményezett.

Az 5 százalékos lakásáfát 2016-ban, ideiglenesen, három évre vezették be. (Orbán Viktor azt mondta: 25 százalékról csökkentették le átmenetileg 5 százalékra, de ez nem igaz. Magyarországon ugyanis 27 százalék az általános áfakulcs mértéke: éppen a Fidesz emelte fel 2012-től az addigi 25 százalékról, s vezette be ezzel az Európai Unióban a legmagasabb, a világon a negyedik legmagasabb áfakulcsot).

Még ez is csupán a fele volt azonban a kívánatosnak, hiszen a lakásállomány megújulásához szakértők egyöntetű véleménye szerint évente legalább 40 ezer lakás megépítésére volna szükség.

A szakma egyre hangosabb vészjelzései és kérései ellenére azonban 2019 végén kivezették a kedvezményt. Ennek hatására az építkezési kedv jócskán visszaesett, 2020 nyarán már feleannyi építési engedélyt adtak ki, mint egy évvel korábban. Számos, már előkészített lakásépítési beruházás sem indult el, a megyei jogú városokban például negyedével kevesebb lakásépítési projekt kezdődött meg. Az ingatlanfejlesztők úgy látták ugyanis, hogy az egekbe szökött lakásárakra rakódó 27 százalékos áfával már nem lesz kinek értékesíteni a lakásokat, nem lesz rá fizetőképes kereslet. A covid második hulláma idején, 2020 októberében végül – akkor egy televíziós műsorban – Orbán Viktor bejelentette: 2021. január 1-jétől két évig ismét 5 százalék lesz az újlakások áfája. Vagyis ismét csak egy átmeneti időre biztosította a kormány a kedvezményt, ami – ahogyan arra Orbán Viktor is utalt – ismét kapkodásokhoz vezetett, hogy az építkezők még beleférjenek a határidőkbe. Most ugyan a kormány nem várta meg a hosszabbítással a határidő lejártát, ám ismét csak egy átmeneti időre, két évre adja meg a kedvezményt.

A KSH Orbán Viktor bejelentésével egy időben adta ki legfrissebb lakásépítési statisztikáját. Ez jelzi, hogy a közeledő határidő miatt az építési engedély-kérelmek dömpingszerű beadása már elkezdődött. Az idei első félévben kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 17 715 volt, 16 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. A ténylegesen elkészült, használatba vett lakások száma ugyanakkor csaknem 7 százalékkal visszaesett: az idei első félévben összesen 9133 lakóingatlant adtak át az országban. Ez 6,8 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest. A fővárosban 20 százalékkal kevesebb lakás készült el, a megyei jogú városokban kisebb, 1,5 százalékos volt a visszaesés. A szűkülő kínálat pedig az árakat is tovább emeli, amely a rohamosan dráguló alapanyagok miatt már így is az egekben van.

A költségek növekedésében szerepet játszik az anyagárak 22, a fuvarköltség 20, a munkaerő 15 százalékos drágulása.

Az otthonteremtési támogatások – például a falusi csok - lakásépítési piacra gyakorolt hatását jól mutatja, hogy a községekben eközben 10 százalékkal több új lakóingatlant vettek használatba. Ezen támogatás sorsáról ugyanakkor Orbán Viktor nem beszélt, a legutóbbi kormánydöntés értelmében még év végig lesz igénybe vehető a falusi csok.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az idei évben 20 ezer új lakást adhatnak át, vagyis valamelyest többet, mint tavaly. A következő időszakban ugyanakkor várhatóan kevesebb újlakás-projekt indul, elsősorban a gazdasági bizonytalanságok, a megugró infláció, az alapanyag-ellátásban jelentkező problémák miatt.

Az év első hét hónapjában eközben harmadával csökkent a kereslet az újlakások iránt, aminek a szakértő szerint a fő oka, hogy a kínálat is bezuhant, főleg Budapesten, ahol 30 százalékos volt a visszaesés. Július közepén országszerte összesen mintegy 8400 eladó új lakás és ház szerepelt a kínálatban. Ezek harmada Budapesten, 16 százaléka a megyeszékhelyeken található. Balogh László úgy véli: az alapanyag-áremelkedések miatt az újlakások ára ugyan magas, az elérhető ingatlanok mégis gyorsan elkelnek majd. Részben azért, mert július 1-je után már csak közel nulla energiaigényű lakóingatlanokat lehet átadni. Ezeknek a rezsije is alacsonyabb, ami a várható energiaárak mellett különösen vonzóvá teszi az új lakásokat. Sőt, könnyen előfordulhat, hogy a mérsékeltebb fenntartási költségek miatt még magasabb árakon is kifizetődő lesz az újlakás-vásárlás.