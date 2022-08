P. L.;Á. Z.;

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Havasi Bertalan;tusványosi beszéd;

2022-08-01 17:00:00

Orbán Viktor elutazott az Egyesült Államokba, a harcáról fog beszélni Donald Trumpnak és az amerikai konzervatívoknak

A magyar miniszterelnök a CPAC dallasi konferenciáján lép fel. Tusványosi beszéde a tengerentúlon is kivágta a biztosítékot.

A tusványosi beszédét kísérő nemzetközi felhördülés közepette az Egyesült Államokba utazott Orbán Viktor, aki beszédet tart csütörtökön, augusztus 4-én az amerikai konzervatív oldal Conservative Political Action Conference néven futó rendezvénysorozatának dallasi konferenciáján és kétoldalú találkozókat is tart – derül ki abból a közleményből, amelyet Havasi Bertalan sajtófőnök juttatott el hétfőn az MTI-hez. A delegáció tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is.

A rendezvény programja szerint Orbán Viktor csütörtökön, helyi idő szerint 13:40 perckor kezdődően tartja meg előadását az igen beszédes How We Fight címmel. Az, hogy harcról beszél, azért figyelemre méltó, mert a tusványosi beszéd fajelméleti fejtegetésekről „kevert fajúakról ” szóló része eléggé kivágta a biztosítékot az Egyesült Államokban is. A Washington Postban megjelent szerkesztőségi véleménycikk „Magyarország rasszista erős embere, és az amerikaiak, akik imádják” címmel számol be a Orbán Viktor amerikai látogatásáról, azt állítva, hogy

Bár a lap szerint a magyar miniszterelnököt a rasszizmusa miatt ki kellene utasítani a CPAC-ról, ez várhatóan nem fog megtörténni. hiszen az általa képviselt, „retrográd retorika” – amely miatt Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott is lemondott – nem zavarja az amerikai konzervatívokat. Annyiira nem, hogy akad republikánus véleményvezér - például a Fox News műsorvezetője, Tucker Carlson - és szimpatizánsaik egy része már-már egyfajta példaképként tekint rá.

A CPAC az American Conservative Union (ACU) éves konferenciája. 1974-ben indították útnak, a Fidesz pedig akart magának egy kicsit a dicsőségből, és egyszeri halasztás után 2022. május 19-20-án az Alapjogokért Központ nevével rendezett belőle egy saját változatot CPAC Hungary néven. Ezen jelentette ki Orbán Viktor hogy össze kell fognia, és a 2024-es európai parlamenti választásokon együtt, szervezetten fellépve vissza kell venni az európai intézményeket a baloldaltól.

Bár a CPAC Hungary kedvéért Donald Trumnpot is meghívták Magyarországra, ő csak egy videóüzenetet küldött, amelyben gratulált Orbán Viktor április 3-i parlamenti választási győzelméhez. A volt amerikai elnök a dallasi konferencia vezérszónoka lesz, de rajta kívül tart beszédet Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro brazil elnök fia, Steve Bannon, Donald Trump nemrég elítélt egykori főtanácsadója, Greg Abbott texasi kormányzó és nem mellesleg Szánthó Miklós, a közpénzmilliárdokból működő Alapjogokért Központ vezetője is. Ő szombaton Eduardo Bolsonaro és Jay Aeba, a Japán Konzervatív Unió elnöke társaságában fog pódiumra lépni és értekezni arról, a világ mennyire figyel.

Ami a tusványosi beszédet illeti, a társadalmi olvasztótégely szerepére büszke Egyesült Államokban nyilvánvalóan visszatetsző pejoratív értelemben használni a „kevert fajú” kifejezést. Bár fehér anya és fekete apa gyermekeként Barack Obama korábbi amerikai elnök lazán elejthetett egy megjegyzést arról, hogy a család „ugyanolyan korcs kutyát keres”, amilyen ő, fehér politikustól hasonló fordulat azomnban rasszistának számít. Az Egyesült Államokban amúgy ez identitás és öndefiníció kérdése: amíg a posztján nőként is úttörő Kamala Harris jelenlegi alelnök, indiai bevándorló anya és jamaicai bevándorló apa gyermeke egyszerűen amerikai a saját meghatározása szerint, a 2010-es népszámlálási kérdőíveken az Egyesült Államok kilencmillió lakója azonosította magát több rasszhoz is tartozó személyként.

Orbán Viktor egyébként úgy tesz látogatást az Egyesült Államokban, hogy nem találkozik Joe Biden elnökkel vagy a demokrata fehér házi adminisztráció más prominens tagjával. Hivatalos találkozóról az amerikaiak már rég beszámoltak volna, és meglepő is lenne annak fényében, hogy a CPAC-en felszólal Joe Biden 2020-as választási ellenfele, Donald Trump volt republikánus elnök, aki legfőbb európai szövetségesének talán a magyar miniszterelnök számít.