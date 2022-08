nepszava.hu;

2022-08-01 17:04:00

Nem értik a fuvarozók, miért tankolhatnak hatósági áron a taxisok

Nem akarják elvitatni tőlük ezt a lehetőséget, csak kíváncsiak az okokra.

Hétfőn levélben fordult Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez a fuvarozókat képviselő két legmeghatározóbb magyar szervezet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE). Arra kérik a kormányt, hogy indokolják meg, ők miért nem részesülhetnek a taxisokéhoz hasonló üzemanyagár-kedvezményben, hiszen az ő mindennapi munkájukhoz is a gázolaj az egyetlen és elengedhetetlen energiaforrás - derül ki a két szervezet lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásából.

A levélben arra hívják fel a tárcavezető figyelmét, hogy a közúti fuvarozásban is meghatározó vállalkozói költségelem az aktuális üzemanyagár. „A piaci áron tankoló fuvarozók mindennapos küzdelmet folytatnak azért, hogy a drasztikusan megemelkedő működtetési költségeiket a fuvardíjaikban érvényesíteni tudják a megbízói oldal felé, hozzátéve, hogy a gázolajár ugrásszerű emelkedése értelemszerűen beépül a szállított termék árába is, így gyártói és fogyasztói, lakossági oldalon is negatív hatásként jelenik meg.

Jelezték,

Mint lapunk is beszámolt róla, Gulyás Gergely szombat délelőtt egy rendkívüli Kormányinfón jelentette be, hogy elfogadva a MOL javaslatát, a 480 forintos árstopot kizárólag a magánszemély által üzemben tartott járművekre, a mezőgazdasági gépekre és a taxikra tartják fent. Az érintetteknek a felkészülésre volt fél órájuk. Ezt a miniszter azzal magyarázta, hogy nem szerették volna, ha mindenki megrohanja a töltőállomásokat.