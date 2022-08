Gulyás Erika;

rezsi;nyugdíjasok;Magyarország;Orbán-kormány;

2022-08-01 19:33:00

A nyugdíjasok szerint veszélyes a rezsiemelés, követelik, hogy az Orbán-kormány halassza októberre

A kedvezményeknek nem a fogyasztási helyekre, hanem a fogyasztókra kellene vonatkozniuk.

Csak októbertől vezesse be rezsiemelést az Orbán kormány – ezt követeli a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (Nyuszet). Sürgeti azt is, hogy a kedvezmények ne a fogyasztási helyekre vonatkozzanak, hanem a fogyasztókra, tehát az idős emberekre és a családokra, mert a rászorultság szerintük csak így vehető figyelembe.

A hét nyugdíjas szervezet nevében felszólaló Nyuszet közleménye arra emlékeztet, hogy a lakossági hatósági áram- és gázár bevezetése 2013. január 1-től valóban csökkentette a családok kiadásait, ám a következő években olcsóbbá vált energiaárakat az Orbán-kormány már nem érvényesítette, így

A pénzből energetikai korszerűsítő programokat hirdethetett volna, de nem tette, helyette most átgondolatlanul és felkészülési idő nélkül zúdította a társadalom nyakába a drasztikus rezsiár-emelést, ami akár sokszorosára növelheti a kiadásokat.

A nyugdíjas ernyőszervezet közleménye hangsúlyozza, hogy a lépés azért nagyon veszélyes, mert az utóbbi években fokozatosan csökkentették a szociális ellátásokat és az azok igénybevételére jogosultak körét is, így gyakorlatilag Magyarországon már nem működik szociális háló, ami egy mostanihoz hasonló helyzetben segítene a kisebb pénzből, rosszabb körülmények között élőkön. – Ki kellene mondani, hogy a lakhatás állampolgári jog és létre kellene hozni egy olyan szociális ellátási formát, amivel ez biztosítható – hangzik az idősek álláspontja.

Az országban jelenleg 4 millió háztartás van és – a nyaralókkal, irodákkal, rendelőnek használt lakásokkal együtt - 5,6 millió áramfogyasztási hely. Utóbbiak azonban kevesebb energiát használnak, mint azok a lakások, ahol családok élnek, így nem reális a kormány átlagfogyasztási számítása – érvel a Nyuszet. Mint Európa többi országában, nálunk is a család létszáma és jövedelme alapján kellene meghatározni a támogatásokat és azt ki kellene terjeszteni azokra is, akik fával vagy szénnel fűtenek, mert a szén ára egy év alatt 15,4, míg a fáé 10,5 százalékkal emelkedett – hangzik a szervezet következő kérése. Ehhez azt is hozzátették, hogy szakemberek bevonásával készítsen a kormány új javaslatot az energiaárakra, a lakások energetikai korszerűsítésének ösztönzésére pedig a vissza nem térítendő támogatások mellett kedvezményes hitelkonstrukciókat is dolgozzon ki.