Landolt Tajvanon Nancy Pelosi gépe

nepszava.hu;

Tajvan;Nancy Pelosi;Kína;

2022-08-02 17:30:00

Hiába a kínai erőfitogtatás, az amerikai politikus ennek ellenére felkereste a szigetet.

Magyar idő szerint délután öt óra előtt nem sokkal leszállt Tajvanon az amerikai törvényhozás elnökét szállító repülőgép - derül ki a BBC tudósításából.

Eközben a kínai állami média azt jelentette, hogy kínai repülőgépek haladnak át a Tajvani-szoros felett. Peking már korábban figyelmeztetett, hogy amennyiben Nancy Pelosi felkeresi a szigetet, úgy arra reagálni fog.

Persze nem mindenki örül a fejleményeknek. Taipei utcáján többen tüntettek a házelnöki vizit ellen, transzparenseiken a „bajkeverő” vagy éppen a „ronda amerikai” szavak olvashatók, más valaki pedig az elnököt „árulónak” nevezte.

- írta Twitter-oldalán Pelosi, hozzátéve, delegációjának látogatása „Amerika rendíthetetlen elkötelezettségét” mutatja Tajvan „élénk demokráciája” iránt. Egyúttal jelezte, látogatása „semmiképpen sem mond ellent az Egyesült Államok régóta fennálló politikájának".

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.