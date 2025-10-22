Hét ember sérült meg a balesetben.
A férfit ugyan őrizetbe vették, és az ügyészség is kezdeményezte a bűnügyi felügyeletét, a bíróság nem rendelt el vele szemben kényszerintézkedést.
Több ezer járat maradt ki a buszvezető-sztrájk első napján, de az igazán nagy leállás holnap várható. Úgy tűnik, a szakszervezet és a közlekedési miniszter sem enged.
Akár el is bocsáthatják.
A Flixbus Brno mellett ütközött egy másik autóbusszal. Úgy tudni az egyik sofőr vesztette életét, 14-en súlyos állapotban vannak, de a balesetnek magyar sérültje nincs.
A tavaly májusi esetkor 31 éves férfi szinte minden lehetséges közlekedési szabályt megsértett és még ittas is volt. Letöltendő börtönbüntetés várhat rá.
M. V. szerint ő csak hallomásból tudott arról, hogy Schadl György és Völner Pál között milyen kapcsolat lehet.
A főváros egyik legforgalmasabb budai csomópontján történt balesetben a sofőrt újjáélesztették, majd kórházba szállították, sérültek nem voltak.
A Központi Nyomozó Főügyészség szerint nincs törvényes ok és alap.
A ma kezdődött perben az ügynek ez a szála nem szerepel.
A főváros közlekedési vállalata több mint tíz évvel ezelőtt felmondta a jegyekbe, bérletekbe épített utasbiztosítást. A másik két nagy közlekedési társaságnál – MÁV, Volán – ez mind a mai napig létezik.
Legkorábban négy év múlva kerülhet feltételesen szabadlábra.
A munkabeszüntetés célja általánosságban a munkabérek növelése és a dolgozók munkakörülményeinek javítása volt, ami jogos követelés.
Elégedetlenek a postások, és törékeny a kukások békéje is.
V. Jánost jogerősen hat év börtönre ítélték Olaszországban.
Gyakorlatilag meg is fenyegette a települést, hogy nem lesz kormányzati támogatás, ha nem Ambrus Istvánra szavaznak a helyiek.
Bizonyára hihetőnek tartotta a magyarázatot.
Legutóbb Szigethalmon futott bele egy ellenőrzésbe.
Magukat szíreknek vallókat fuvaroztak rendszeresen Szerbiából.
Budapesti Mobilitási Terv néven 2030-ig szóló koncepciót fogadott el a Fővárosi Közgyűlés. A részletekből kiderül: tippjük sincs, honnan lesz rá forrás. Jelentősen megugrott a járatkimaradások és a balesetek száma tavaly a BKV-nál.
Petícióban fordul a kormányhoz - illetve Mosóczi Lászlóhoz, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárához - a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ), hogy a hivatásos sofőrök bére érje el a garantált szakmunkás bérminimumot, ezzel munkájukat szakmaként ismerjék el, és többé ne kerüljenek segédmunkási besorolásba - közölte a munkavállalói érdekképviselet kedden az MTI-vel.
Jogerősen három év letöltendő fogházbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék csütörtökön azt a buszsofőrt, aki az általa vezetett iskolabusszal halálos közúti balesetet okozott 2016 szeptemberében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ludastó és Geszteréd között - közölte a törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel.
A kemma.hu olvasói rögzítették a felvételt arról a buszról, ami ma reggel gyulladt ki, majd égett rémisztő lángokkal Tatabányán. A sofőr óriási lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sofőr és az utasok szerencsére idejében le tudtak szállni a járműről, így senki sem sérült meg. A tatabányai hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a tűz oltását egyébként maga a sofőr kezdte meg. A motortér teljesen, az utastér részben kiégett, az anyagi kár jelentős.
Továbbra is súlyos gondot jelent a munkaerőhiány a közúti fuvarozói ágazatban is. Magyarországon mintegy 6 ezer, de az unióban összesen 300 ezer hivatásos gépkocsivezetői állás betöltetlen.
Farkas Flórián egykori sofőrje több száz millió forintért vásárolt meg egy budai ingatlant egy állami árverésen. Szakemberek szerint kiskaput jelent, hogy az állami árveréseket nem szabályozza az uniós jog. A budai játékboltos esete nem egyedi az állami ingatlanvásárlások történetében. Még év elején derült ki, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet irodaházat csaknem 4 milliárd forintért vásárolta meg egy vállalkozó - írja a Hír TV.
Őrizetbe vették a Ceglédnél péntek délután balesetet szenvedett busz sofőrjét járművezetés ittas állapotban bűntett elkövetésének gyanújával.
60-100 ezer forinttal jutalmazza azt a dolgozóját a közlekedési társaság, aki buszvezetőt szerez. Hozz egy autóbuszvezetőt! szlogennel mozgósító kampányt indított dolgozói körében a BKV. Ajánlási díjat fizetnek annak a kollégának, aki C, D vagy D+GKI igazolványos sofőrt hoz a házhoz. A BKV-hoz becsalogatott autóbuszvezetőkért az említett kategóriák szerint fejenként bruttó 60, 80, illetve 100 ezer forintot fizet a közlekedési társaság. „Mindenkinek jól jön az extra bevétel! Segíts nekünk és mi megháláljuk!” - ilyen mondatokkal igyekeznek toborzásra ösztönözi munkavállalókat.
Közel két hónapig tanult újra járni és beszélni V. János, aki csodával határos módon túlélte a 16 halálos áldozatot követelő busztragédiát. A férfi ellen egymással párhuzamosan két eljárás is indult, az egyik Magyarországon, a másik Olaszországban.
Kiborultak a gyászoló szülők, amikor megtudták, hogy a veronai buszbaleset idején vezető sofőrt korábban alvászavarokkal kezelték – írja a Bors.