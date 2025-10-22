Lángolt a busz hátulja - Észnél volt a sofőr (videó)

A kemma.hu olvasói rögzítették a felvételt arról a buszról, ami ma reggel gyulladt ki, majd égett rémisztő lángokkal Tatabányán. A sofőr óriási lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sofőr és az utasok szerencsére idejében le tudtak szállni a járműről, így senki sem sérült meg. A tatabányai hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a tűz oltását egyébként maga a sofőr kezdte meg. A motortér teljesen, az utastér részben kiégett, az anyagi kár jelentős.