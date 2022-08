Gál Mária;

Erdély fizethet Orbán Viktor fajelméletéért

Határolódjon el az RMDSZ Orbán Viktor beszédétől vagy lépjen ki a bukaresti kormányból, követelik egyre többen Romániában. A román sajtó a bőkezű magyarországi támogatások kedvezményezettjeit kezdte firtatni.

Lesz egy „tisztázó beszélgetés” a kormánykoalícióban Orbán Viktor tusnádfürdői kijelentéseiről, jelentette be Nicolae Ciuca román miniszterelnök egy sajtótájékoztatón kedd este, arra a kérdésre válaszolva, hogy mi a véleménye Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes állásfoglalásairól ebben a kérdésben.

A magyar kormányfő tusnádfürdői beszéde elhangzása, július 23-a óta lázban tartja a román politikát és sajtót, uralja a hírtelevíziók vitaműsorait. Nem véletlenül. A magyar miniszterelnök a szomszédos ország területét használta döbbenetes, rasszista fajelméleti fejtegetéseihez, Európa és Nyugat ellenes, Putyin háborúját mosdató érveléséhez. Mindehhez asszisztált a román kormány egyik pártja, az RMDSZ több magasrangú tisztségviselője, köztük a miniszterelnök-helyettes és mindhárom rmdszes miniszter.

Bár a koalíciós pártelnökök és maga a kormányfő is külön-külön bírálták Orbán beszédét valamint Kelemen Hunor állásfoglalását, a tusványosi szabadegyetem óta még nem került sor koalíciós egyeztetésre. A koalíciós partnerek eddig nem kérték az RMDSZ kilépését a kormányból, Klaus Johannis államfő is, „csak” arra szólította fel a magyar érdekképviseletet, hogy tisztázza az álláspontját a magyar kormányfő szerinte fajelméletre épülő kijelentéseiről, de kisebb pártok és több román véleményvezér egyértelműen azt az álláspontot képviseli, hogy az RMDSZ-nek távoznia kell a kormányból, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettesnek pedig becsületbeli kötelessége lenne a lemondás.

Először a maszol.ro kolozsvári portálnak – amely az RMDSZ házilapja, egyik alapítványának a tulajdona - azt mondta, jó ideje személyesen ismeri a magyar kormányfőt, ezért ki meri jelenteni, hogy „Orbánban egy cseppnyi rasszizmus nincsen”. Hozzátette, a magyar miniszterelnök kijelentéseit a kontextusában kell értelmezni, nem pedig kiragadni onnan. Ha a szövegkörnyezetből kiragadunk egy mondatot, akkor bárkinél szinte bármit be lehet bizonyítani, „én Platónnál is találok olyan mondatokat, hogy ha kiveszem a kontextusból, egyetlenegy ugrással bebizonyítom, hogy milyen rasszista vagy fasiszta volt ez a Platón”.- mondta Kelemen, (aki azóta is adósa a filozófiát kedvelőknek azzal, hogy bemutatja azokat a bizonyos platóni mondatokat). A sokasodó számonkérések hatására pedig később az Agerpres nemzeti hírügynökségnek úgy reagált: értelmetlen azt magyarázni, ki miért tapsol egy rendezvényen és természetesnek nevezte, hogy „egy tusványosihoz hasonló eseményen akkor is tapsolsz, ha egyetértettél, akkor is, ha nem”. Kelemen álláspontja szerint nincs ok koalíciós válságra sem, hiszen az RMDSZ nem szegte meg a koalíciós szerződést, eleget tett vállalásainak, egyértelműen, kezdettől elítélte az orosz agressziót. Mindez igaz is, csakhogy Orbán tusnádi beszédétől nem hajlandó elhatárolódni az RMDSZ, amit pártként következmények nélkül megtehet, a román kormány tagjaként viszont aligha.

Kelemen nem volt jelen Orbán beszédén, de az RMDSZ vezérkar tetemes hányada, köztük Tánczos Barna környezetvédelmi ott tapsolt lelkesen az első sorban.

A román nem nacionalista, mértékadó média mindeddig sohasem követelte az RMDSZ távoltartását a kormányzattól, sőt, támogatta azt, a magyarországi támogatásokat sem piszkálgatta, de Orbán tusványosi szereplése óta mindez megváltozott. Ez volt ugyanis az utolsó csepp a pohárban - a 2020. decemberi választások óta az újra kormányra kerülő magyar érdekképviselet ugyanis már nem az egykori EU-párti szemléletet, a progresszivitást, hanem az Orbán-kormány zavaros eszméit képviseli a román kormányban.

Már az döbbenetet váltott ki, hogy a bukaresti kormánykoalíciós tárgyalások befejezése után Kelemen azonnal Budapestre repült Orbánnal egyeztetni. Majd miután RMDSZ képviselők beterjesztették a parlamentbe a lekoppintott magyar „gyermekvédelmi törvény” román változatát, a román demokratikus média, a helyiek, a Szabad Európa és a Deutche Welle és a Radio France International román szerkesztőségei egyaránt elkezdtek arról cikkezni, hogy az RMDSZ „orbanizálja” Romániát.

A g4media portál szerdán arról cikkezett, hogy a Kelemen szülőfalujában, Csíkkarcfalván létrehozott hokiakadémiát működtető Mens Sana alapítvány elnöke Tánczos Barna miniszter, aki mostanában leginkább csak „No comment” miniszterként jelenik meg a román médiában. Tánczosból ennyit sikerült kihúzni az Orbán beszéd kapcsán, miközben az általa vezetett alapítvány 925 millió forintot kapott arra, hogy intervenció kardiológiai központot hozzanak létre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. A hírt ugyan még az Orbán –beszéd előtt, július 20-án jelentette be a kormány, a hokiakadémia sem most jött létre, hanem 2016-ban, a nagy RMDSZ-Fidesz kibékülés és összeborulás után, az sem volt titok, hogy Kelemen ezer lelket sem számláló szülőfalujában, de eddig ez nem foglalkoztatta a román médiát.

Hogy mi lesz a koalíciós egyeztetés eredménye, az nem borítékolható előre. Annyi azonban megkockáztatható, hogy az RMDSZ nem fog elhatárolódni Orbán Viktortól, akkor sem, ha ez kormányzati pozícióiba kerül. Márpedig a magyar kormány támogatása bármennyire magas, az erdélyi magyar közösségek mindennapjait meghatározó fejlesztésekhez kevés. Hoki és fociakadémiákkal, focistadionokkal, templomfelújításokkal és luxusszállodákkal, - sőt a kifejezetten hasznos óvoda és bölcsőde programmal sem - nem lehet szülőföldjén megtartani egy apadó kisebbségi közösséget. Az RMDSZ pedig a továbbiakban már nem az a minden román párt által körbeudvarolt potenciális partner, mert uniós imidzse is romlik Orbán Viktor eszközeként.