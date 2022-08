P. Szabó Dénes;

Zsidó Kulturális Fesztivál;

2022-08-05 11:48:00

Bőséges kínálat a zsidó fesztiválon

„Életörömre hangolunk!” a mottója a szeptember 4. és 12. között megrendezésre kerülő 24. Zsidó Kulturális Fesztiválnak, mely színes programokkal várja az érdeklődőket.

– Nincs az a kényes ízlésű, aki ne találna csemegét – mondta az esemény Rumbach utcai zsinagógában tartott sajtótájékoztatóján Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnöke, hozzátéve, az idei fesztivál hét budapesti helyszínen látogatható: a Dohány utcai, a Frankel Leó úti, a Hegedűs Gyula utcai és a Rumbach utcai zsinagógában, a Bálint Házban, és idén először a Madách Színház Tolnay Szalonjában és a Magyar Zene Házában is. Mester Tamás kiemelte, klezmer nélkül nincs fesztivál, így idén három zsinagógában is lesz négy előadás – köztük a Budapest Klezmer Band és a Sabbathsong Klezmer Band produkciója –, míg a kínálatban a sanzon, a klasszikus táncdalok világa, valamint a beat korszak és az aktuális zenei trendek is felidéződnek.

Különlegesnek ígérkezik a felhozatalban a Nem tudhatom – Radnóti és korunk című est, melyen Mácsai Pál és Fullajtár Andrea adja elő többek közt a költő verseit és Gyarmati Fanni naplórészleteit, mellettük pedig három kiváló zenész, Dés László szaxofonművész, Dés András ütőhangszeres művész és Lukács Miklós cimbalomművész improvizál. Az idén nyolcvanéves Barbra Streisand előtt tisztelgő koncerten Szulák Andrea, Veres Mónika Nika, Gájer Bálint, László Boldizsár és a Don Lázi Swingtet adja elő a világsztár híres dalait. A nemzetközi sztárok közül az izraeli popzene új dívája, LALA Tamar, és a szintén izraeli Nigun Kvartett érkezik, valamint Spanyolországból a szefárd dalok sztárja, Mara Aranda.

