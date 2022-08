Nem tudja a Freedom House, hogy került a logója a dallasi CPAC-rendezvény táblájára

nepszava.hu;

CPAC;Dallas;Freedom House;logó;visszaélés;Orbán Viktor;hibrid rezsim;

2022-08-05 09:04:00

Az amerikai civil szervezet logóját engedély nélkül szerepeltették az Orbán Viktort is felvonultató konzervatív rendezvény plakátján.

Nem tudjuk, hogy került a logónk a dallasi CPAC 2022 rendezvény táblájára, nem vagyunk az esemény szponzorai, logónk használatát pedig nem engedélyeztük – írta a Twitteren a Freedom House. A 81 éve az Egyesült Államokban alapított, a demokrácia, a politikai és emberi szabadságjogok helyzetének kutatásával foglalkozó civil szervezet esetéről a hvg.hu számolt be.

We don’t know how our logo ended up on this sign at CPAC 2022 in Dallas. We are not a sponsor of the event and did not authorize use of our logo. pic.twitter.com/CW3aOq0ymb