Nincs és nem is lesz szabadstrand Révfülöpön a helyieknek, van viszont Mészáros-kemping és MCC-tábor

A közpénzmilliárdokkal kitömött fideszes elitképzőre 800 milliót költöttek eddig.

„Nem nagyon fognak ide járni a helyiek, Révfülöpnek van két sokkal szebb strandja, komolyabb szolgáltatásokkal, és ide nehezebb is eljutni, messze van a centrumtól. Szóval biztos fognak vele élni, de nem tömegesen“ – mondja lapunknak Török Péter, a Mathias Corvinus Colleguim (MCC) révfülöpi nyári táborának és kikötőjének létesítményvezetője. Ezzel azokra a hírekre reagált, hogy amióta két éve a fideszes „elitképző“ megkapta az államtól a területet, a korábbiakkal ellentétben a helyiek nem járhatnak le itt a partra strandolni, illetve a kikötőbe a hajókat tárolni.

Török azt mondja, azok, akik 2020-ig itt tárolták a hajóikat, most más kikötőket használnak erre a célra - kivéve egy mentőhajót, ami itt állomásozik -, az MCC kikötője viszont nyitva áll a víz felől érkezők előtt, megállhatnak és fogyaszthatnak a felújított kiszolgáló épület büféjében. Ami egyébként az MCC egy másik, nem kifejezetten oktatási feladatot ellátó vállalkozásának, a Scruton étteremnek a helyi mutációja.

Ami a helyiek strandolási lehetőségét illeti: Török szerint a tulajdonosváltás idején valóban volt egy időszak, amikor nem lehetett bejönni, de azóta a terület nyitva áll a helyeik előtt, akár horgászni, akár strandolni jönnének. A kérdésre, hogy akkor lakcímkártya alapján lehet-e majd bejönni, Török kissé bizonytalanul, de helyesel.

A tábor bejárata előtt álló, a vasúti síneken átvezető közforgalmú gyalogoshíd oldalán tábla hirdeti büszkén, hogy az MCC újította fel, hozzájárulva ezzel is a település fejlődéséhez.

A gyakorlatban viszont úgy néz ki, nem minden önös érdek nélkül renoválták a 2013 óta balesetveszély miatt lezárt hidat, ami véletlenül pont összeköti az MCC kikötőjét és parti táborát a vasút és a főút másik oldalán található, szintén MCC-s területtel. Amit ugyancsak táboroztatásra használnak, és egy kisebb kastély is áll rajta. A két terület összesen 14 hektár, ez egész Révfülöp 1,3 százaléka. A fenti részen még semmilyen felújítás nem kezdődött el, pont úgy néz ki, mint két éve, amikor lapunk utoljára ott járt. A part menti területen azonban most is építkezés zajlik. Török Pétertől megtudjuk, egy előadóterem van befejezés közeli állapotban, őszre már programokat is hirdettek ide.

A tábort szeretnék egész évben használni. Az épülő előadó négy évszakos lesz, a táborban álló, klímával felszerelt mobilházak azonban nem használhatók télen, mint Török Péter mondja, a vízellátás nem fagyálló.

Nem sokat változott egyébként a tábor, amióta átvette az MCC: a mobilházak korábban is itt voltak, ahogy a kikötő fogadóépülete is, az előadón és egy úszó mólón kívül szinte csak felújítás történt a hatalmas fenyőfák ligete alatt álló területen. Az MCC-től kapott tájékoztatás szerint eddig 800 millió forintot költöttek a tábor part menti részére. Lapunk megkeresésére azt is közölték, folytatódik a felújítás a kastélyos területen is, ahol 300 diák táborozhat majd egész évben. Azt azonban, hogy a most tervpályázati szakaszban lévő beruházásra mekkora összeg áll rendelkezésre, nem árulták el, mondván, ha kiderülne, mennyi pénz áll rendelkezésre, annak „versenytorzító hatása lenne“. A táborozók az MCC tehetséggondozó programjain résztvevők közül kerülhetnek ki. Tehát akármilyen diákcsoport nem jöhet ide, de Török Péter azt mondja, voltak már révfülöpi és környékbeli gyerekek is - igaz ők is csak valamilyen MCC program keretében.

Arról mesélnek, hogy a most nádassal benőtt, részben gazos terület korábban engedélyezett fürdőhely volt, oda sokan és szívesen jártak, ezért pályázhatnának, nem is kéne sok pénz hozzá. Az említett terület önkormányzati tulajdon, és ahhoz, hogy megtudjuk, mi a helyhatóság terve, nem is kellett messzire menni: kérdéseinkre Török Péter válaszolt, aki nemcsak az MCC létesítményvezetője, hanem alpolgármester is. Szerinte nem összeférhetetlen a két poszt, mert alpolgármester előbb volt, ráadásul nem is főállású településvezető, és más helyi is dolgozik az MCC-nek. (Megkérdeztük az MCC vezetését is, ők azzal indokolták az alpolgármester foglalkoztatását, hogy „kiváló szakember, az egyik legsikeresebb vitorlás utánpótlásedző, tősgyökeres balatoni lakos“, illetve „a harmonikus együttműködés, együtt gondolkodás, a helyiekkel történő jó viszony ápolása pont a jelenlegi konstrukcióban tud a leginkább megvalósulni“).

Török alpolgármester egyébként azt mondja, „szabadstrand“ nincs és nem is lesz Révfülöpön. Érvelése szerint azért, mert egy szabadstrandhoz ugyanolyan feltételeket kell teremteni, mint egy fizetőshöz, és ezek nem állnak rendelkezésre. A területen a fürdés nincs tiltva, de „támogatva“ sem, legfeljebb a parton nyírják le a füvet. A helyieket a nádas nem zavarja, de mint mesélik, korábban lejárók vezettek be a vízbe, azokat például szeretnék visszakapni. Török Péter szerint az utóbbi években horgászok és kutyás strandolók szoktak ide, ezért sem tervezi az önkormányzat strand kialakítását.