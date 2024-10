Vízválasztó a szabadstrand, és nemzeti minimum

A kormánypártok szavazóinak erős többsége szerint sincs rendben, hogy Fidesz-közeli pénzemberek elkezdték felvásárolni a természetes vizek (például a Balaton, Fertő tó, Velencei-tó) körüli területeket, szállodákat – erre jutott a Publicus Intézet friss kutatása. A fideszes szavazók körében mérhető ellenzői arány még úgy is 59 százalék, hogy 39 százalékuk nem is hallott erről a folyamatról. Még nagyobb a nemzeti konszenzus (91 százalék) abban a kérdésben, hogy a népszerű tavak mellett ingyenesen is elérhető strandok is legyenek. Az ellenzék nem véletlenül állt be a többség – párthovatartozás nélkül méltányolható – akaratának a képviseletébe, de a Fidesz-kormány egyelőre nem érzi, hogy ezen a témán elúszna a támogatottsága.