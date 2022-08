P. L.;

2022-08-08 12:28:00

A kormány megüzente, hogy hiteltelen az ellenzék rendkívüli üléskezdeményezése

Ezért ahogy várható volt, az elmúlt 12 évhez hasonlóan most se lesz semmi az ellenzéki kezdeményezésből.

Hiteltelen az ellenzéki pártok rendkívüli parlamenti üléssel kapcsolatos kezdeményezése, ezért a kormány képviselői nem vesznek részt rajta - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfőn az MTI-vel.

Mint ismert, az ellenzék a rezsiemeléssel, katatörvénnyel, az egységes klímabérlet bevezetéséről, és a lakóépületek szigeteléséről kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. Persze nem mintha az elmúlt 12 év alatt bármi foganatja lett volna az ilyesminek, hiszen amint arról beszámoltunk, a NER eddigi 12 éve alatt összesen 15 alkalommal kezdeményezett rendkívüli ülést az ellenzék. Ezek mindegyike határozatképtelen volt, mivel a Fidesz egyszer sem biztosította a többséget. Ugyan volt, hogy az akkori frakcióvezetők – Kósa Lajos vagy Gulyás Gergely megjelent az ülésteremben, s hozzá is szóltak a vitához, de ezt követően kivonultak.

A kormány most azzal takarózott, „alapvető körülmény, hogy a baloldal a háborús válság időszakában sem támogatta a magyar családok védelmét szolgáló intézkedéseket”. Szerintük az ellenzéki pártok a bevezetésétől kezdve támadták a rezsicsökkentést és a kampány alatt azt is „egyértelművé tették”, hogy eltörölnék, a kata-adónem bevezetését meg sem szavazták. „Adócsökkentést szorgalmaznak, azonban a jövő évi költségvetéshez összesen 3200 milliárd forint nagyságrendű adóemelési javaslatot nyújtottak be. Emelnék többek közt a társasági adót és a személyi jövedelemadókat is” - vizionálja a közlemény, hozzátéve „mindezt súlyosbítva erőteljesen kampányoltak azon szankciók mellett, amelyek az energia-áremelkedések fő okozói, és már most óriási terheket rónak az európai gazdaságra”.

„Ilyen előzmények után hiteltelennek tartjuk a rendkívüli üléssel kapcsolatos kezdeményezésüket, ezért a kormány képviselői nem vesznek részt rajta” - írták.