Ön szerint a Ryanair a magyar utasaira fogja hárítani a 300 millió forintos büntetést is? Szavazzon!

Hétfő reggel Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-posztjából derült ki, hogy a Ryanairnek 300 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot kell fizetnie, amiért az utasaira hárítja az Orbán-kormány által kivetett extraprofit-különadót, vagyis légiforgalmi adót.

Bár nem túl jelentős összegről van szó – rebesgették, hogy a fogyasztóvédelmi bírság akár kétmilliárd forint is lehet – a Ryanair élénken tiltakozni kezdett, és a Népszava kérdésére úgy válaszolt, hivatalosan még nem is értesítették a fogyasztóvédelmi bírságról, de ha fogják, akkor is fellebbez majd. Az is kérdés, hogy mihez kezd az ír légitársaság, ha mégis ki kell csengetnie az összeget.

A Ryanairt is sújtó légiforgalmi adó arról szól, hogy Magyaraországon július 1-től minden EU-ba történő repülőút után 3900, az EU-n kívülre irányuló út esetén 9750 forintot kell fizetni utasonként. Az Orbán-kormány összesen mintegy 30 milliárd forint adót remél a légitársaságoktól beszedni, a Ryanair azonban keményen nekiment az intézkedésnek, amelyet „több mint hülyeségnek” nyilvánított. Ebből lett egy kis üzengetés, Michael O’Leary Ryanair-vezérigazgató idiótának nevezte Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert, Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő pedig hímtagnak őt, amire Michael O'Leary azzal vágott vissza, hogy Nagy Márton és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter olyan, mint Dumb és Dumber, a Ryanair pedig panaszt tett az Európai Bizottságnál az ügyben.

A Ryanair azért tiltakozik a légiforgalmi adó bevezetése ellen, mert az Orbán-kormány egy olyan ágazatot sújt vele, amely hatalmas veszteségeket szenvedett a Covid-19 járvány alatt. Michael O'Leary elmondása szerint ez idő alatt a Ryanair mintegy másfél milliárd eurót bukott, 2021-ben 350 millió euró volt a vesztesége.