2022-08-09 14:01:00

A Huxit Párt szerint nincs itt az idő népszavazást tartani Magyarország uniós tagságáról

Az MSZP és a Jobbik uniós népszavazást tartana, Volner János egyszemélyes alakulata, a Huxit Párt nem.

Kezd egyre szürreálisabb fordulatot venni a Magyarország uniós tagságát firtató kezdeményezések története. Az előző részek tartalmát röviden összefoglalva: a szocialista Ujhelyi István bejelentette, hogy népszavazási kezdeményezést nyújt be a magyar uniós tagságról annak megerősítése érdekében, majd mégsem nyújtotta be, mert a 2014-ben még a Krím elcsatolását helyeslő, majd idő közben intenzív Európa-párti fordulatot vevő Gyöngyösi Márton vezette Jobbik gyorsabb volt, és ők nyújtottak be egy hasonlót.

A Momentum és az LMP nem támogatta az adott esetben az EU-ból való kilépés veszélyét is magában hordozó kezdeményezést, ezzel az ellenzék igencsak megosztottá vált. A Momentum arra figyelmeztetett, nemzeti sorstragédiát kockáztat a népszavazási elképzelés, most azonban kiderült, nagy szerencséjükre megérkezett a szövetségesük, mégpedig a Volner János-féle Huxit Párt személyében.

Volner János Facebook-bejegyzése szerint a Huxit Párt ugyan nagyon örül annak, hogy „már a baloldali ellenzék is belátja, Magyarország jövőbeli uniós tagsága és annak értelme megkérdőjeleződött”, az uniós tagságról szóló népszavazásnak szerinte „még nincs itt az ideje”, azt ugyanis egy „hatékony felvilágosító kampánynak” kell megelőznie. Hozzátette, amint lezárulnak a visszatartott uniós pénzekről szóló tárgyalások, a Magyar Országgyűlésnek ki kell mondania, hogy nem kívánunk részt venni az Európai Egyesült Államok felépítésében, mint fogalmazott, erre fog irányulni majd a Huxit Párt őszi kampánya.

A politikus azért azt is kifejtette, hogy a „baloldali ellenzék” egészen másképp képzeli el a jövőt, mint a Huxit Párt, mert „a baloldalnak soha nincs önálló véleménye, minden alkalommal, mindenben, szolgái módon azonosul a brüsszeli állásponttal, bármi is legyen az. Akkor is, ha az a hazánknak nyilvánvalóan árt és káros hatással van a magyar emberek életszínvonalára, megélhetésére nézve”.