Fekete-tenger;szeles idő;fürdés;tilalom;vízbefulladás;áldozatok;Románia;

2022-08-09 15:52:00

Az erős szél miatt tilos fürdeni, két nap alatt mégis négyen fulladtak a Fekete-tengerbe Romániában

A román vízimentők a hatalmas hullámok miatt felvonták a vörös zászlót, de sokan figyelmen kívül hagyják.

Hétfő három, kedden eddig egy turista fulladt bele a vízbe a Fekete-tenger romániai szakaszán annak ellenére, hogy a napok óta tartó rendkívül erős tengerparti szél miatt a hatóságok már a fürdést is megtiltották – számolt be a halálos balesetekről a Főtér, megjegyezve, a hatalmas hullámok bűvöletében felelőtlen emberek a tiltást jelző, felvont vörös zászlót is figyelmen kívül hagyják.

A tragédiasorozat hétfőn a Saturn üdülőhelyen kezdődött, amikor egy 23 éves Suceava megyei férfi egy barátjával a jelzés ellenére fürdeni mentek, de csak egyiküknek sikerült kijutni a nagy hullámok közül. Barátját a vízimentők húzták partra eszméletlen állapotban, de életét a hosszas élesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni. Aznap nem járt jobban egy 28 éves Ialomița megyei férfi, sőt a segítségére siető vízimentő, a 48 éves, tapasztalt târgoviște-i férfi szintén meghalt a tengerben, őt is elsodorták a hullámok.

Az előző napi tragédiák nem rettentették el azt a 25 éves Suceava megyei férfit sem, aki kedden reggel Costinestinél vetette magát a jókora hullámok közé, ám azokat nem tudta leküzdeni, és hiába húzta ki a partra a többi turista, a kiérkező rohammentők már nem tudták újraéleszteni.

Az előrejelzések szerint a szél a következő napokban sem csitul majd, ezért a vízimentők szinte könyörögnek az embereknek, egyenként figyelmeztetik őket, hogy ne menjenek a vízbe. Erre azonban sokan oda sem figyelnek, a hatóságok jobb híján kommunikációs kampánnyal próbálják elejét venni a további tragédiáknak. A katasztrófavédelmi főfelügyelőség a keddi tragédiát követően közösségi oldalán részletesen ismertetik, mit jelentenek a zászlójelzések.

Vasile Bortes, a tengerpart déli szakaszán dolgozó vízimentők vezetője a Digi24 hírtelevíziónak ismételten felhívta a figyelmet az úszógumik használatának a veszélyeire, amelyek nem a tengerre valók, és csak még jobban elsodorhatják a hullámok azok használóit. Szerinte sajnos sok napozó és fürdőző, aki egyébként beteg, nem veszi be a gyógyszerét, elájul a parton, nem vigyáznak a gyerekekre, de olyan is akad, aki – szintén a figyelmeztetések ellenére – teli hassal vagy akár részegen megy a vízbe.