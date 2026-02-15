A hét elején még melegebb időre van kilátás, a hét közepére azonban jelentős, vegyes halmazállapotú csapadék érkezik, majd a hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
Hideg időre, mínusz 1 és plusz 4 fok közötti maximumokra kell számítani az év utolsó napján, de január elsején néhány órára a nap is kisüthet.
A szeles idő a következő napokban is megmarad, de vasárnap és a jövő hét első napján is sok napsütésre számíthatunk, a fagyos reggelek után jellemzően 3-8 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
A román vízimentők a hatalmas hullámok miatt felvonták a vörös zászlót, de sokan figyelmen kívül hagyják.
A szeles időjárás miatt riasztást adtak ki az egész országra.
Keddtől tíz - a Duna vonalától keletre fekvő - megyében ismét tilos lesz tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.
Hétfőn a nap elején még több helyen kisüt a nap, napközben azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estére jórészt beborul az ég. Csapadékra délnyugaton és északkeleten lesz a legnagyobb esély.
Pénteken a csütörtöki borús, csapadékos, hűvös idő után délutántól már veszít erejéből a szél, de még többfelé marad élénk, északnyugaton erős. A csapadéksáv ezen a napon is felettünk vesztegel, esőből nem lesz hiány, marad a borult idő. Nap végére azonban már gyengülni látszik a csapadékhullás. A hőmérséklet napközben csupán 7-13 fokig emelkedik.
Kedden hazánk nagy részén az időnkénti felhősödések mellett több órára kisüt a nap, kellemes tavaszi időre van kilátás, az enyhe hajnalt követően délutánra 16 és 23°C közé melegedhet a levegő. Jelentősen veszít erejéből a légmozgás is, a délnyugati, nyugati szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik.