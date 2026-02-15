Pénteken marad a borongós idő

Pénteken a csütörtöki borús, csapadékos, hűvös idő után délutántól már veszít erejéből a szél, de még többfelé marad élénk, északnyugaton erős. A csapadéksáv ezen a napon is felettünk vesztegel, esőből nem lesz hiány, marad a borult idő. Nap végére azonban már gyengülni látszik a csapadékhullás. A hőmérséklet napközben csupán 7-13 fokig emelkedik.