M. I.;

Sziget Fesztivál;2022;zene;

2022-08-10 09:33:00

Ma indul a 28. Sziget, este akár telt ház is lehet

Ez 75 ezer fizető nézőt jelent.

Az utolsó, 2019-eshez képest mintegy 15 százalékkal bővebb a mától jövő kedd hajnalig tartó, 28. Sziget Fesztivál költségvetése – közölte lapunkkal a rendezvény tegnapi sajtóbejárásán Kádár Tamás főszervező. (Tekintettel a három évvel ezelőtti fesztivál 10,8 milliárdos keretére, az idei összeg így 12,5 milliárdra jön ki.) A Sziget Zrt. cégvezetője látogatószám- és nyereségbecsléssel egyelőre nem kívánt élni, de a fő fellépőként Dua Lipát, illetve Justin Biebert felvonultató szerdai és pénteki napon telt házra számítanak. Ez a 95 ezer fő befogadóképességű területen 75 ezer fizető nézőt jelent. (Ráadásul a helyszín – igaz, korábban sem használt – jelentős hányadát mára érinthetetlen, természetvédelmi területté nyilvánították és el is különítettek.)

Kádár Tamás összesített látogatószám-becslésre már csak azért sem vállalkozott, mert az utóbbi idők során a nulladik és mínusz első napokkal együtt hét napossá bővült rendezvény most hat napos lesz. Bár a fellépők – euróban számított – díjai nem nőttek (amit a forint erőteljes gyengülése mégis drágít), a felszerelések ára körülbelül 30 százalékkal ugrott. A Nagyszínpad ára információink szerint egymillió euró. Az idei fő fellépők közül a legfurább külön kérés a jégfürdő volt – árulta el a bejáráson Benis Dániel műszaki vezető.

A fesztivál változatlanul messze nem csak a világsztárokról szól: naponta 53 helyszínen több mint 150 esemény várja a látogatókat. A 60 ezer fős közönség befogadására alkalmas Nagyszínpadon túl a szintén a nevesebb előadókra szabott, korábban „A38”-nak nevezett Freedome mellett kibővült és megújult az elektronikus zenerajongóknak szóló Party Arena és Samsung Colosseum, a kicsit elvontabb zenék rajongói az Ibis X All Európa Színpadot keressék. A Hajógyár Petőfi Színpadon csak magyar előadók lépnek fel, megmaradt többek között a hírességek előtt tisztelgő Tribute Színpad, az (immár leginkább angol nyelvű) Stand Up Comedy-sátor, illetve elmaradhatatlan az utcaszínház, a vándor-vurstli, a cirkusz és a civil-zóna is.

Kádár Tamás – lapunknak adott korábbi nyilatkozatához híven – megismételte: a nagy számú külföldi látogató várakozásaiknak megfelelő ütemben vett bérleteket, de a többséget változatlanul a – főleg napijegyeket vásárló – magyarok alkotják.

Bár a szállás-, a tisztálkodási és a környezetvédelmi körülmények tovább javultak, műanyag borítást tapasztalataink szerint változatlanul kevés földút kapott. Száraz időben tehát most is érdemes porra készülni, ha pedig elered az eső, a sár okozhat főfájást.