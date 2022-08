P. L.;

Magyarország nem tud előállítani elég cukrot, hiány van a boltokban

Az üzletek limitálják a megvehető mennyiséget vagy egyáltalán nem is lehet kapni.

Nem tud elég cukrot előállítani Magyarország. A boltokban cukorhiányra panaszkodnak a vásárlók, az üzletek limitálják a megvehető mennyiséget, vagy egyáltalán nem is lehet kapni. Az importnak a nemzetközi helyzet nem kedvez - nyilatkozta az Infostartnak Dorogi Árpád, a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke, a Cukor Terméktanács és Szakmaközi Szervezet elnök-helyettese.

Dorogi Árpád szerint az elégtelen hazai termelés oka, hogy az elmúlt években méltánytalanul alacsony volt a cukor, illetve a cukorrépa ára, emiatt a termelők évről évre csökkentették a vetésterületet. A helyzetet az idei aszály tovább súlyosbította. Kevés lesz az alapanyag, amit a hazai cukorgyártó fel tud dolgozni Kaposváron, így drága is lesz a cukor. A szakember jövőre sem számít sok jóra az európai kontinensen,

Dorogi Árpád arra számít, hogy a hazai fogyasztásnak még a negyedét sem fogjuk tudni előállítani 2022-ben. Magyarországon évente háromszázezer tonna cukor fogy, ehhez képest tavaly csak csak nyolcvanezer tonnát tudtak megtermelni, idén pedig ennél is kevesebb, talán hatvanezer tonna körül lesz ez a mennyiség. Problémát jelent az is, hogy ráadásul veszteségesek a cukor kereskedelmével foglalkozó kereskedők, tekintve, hogy csak a beszerzési árnál olcsóbban árusíthatnak, mivel a cukor is ársapka alá tartozik.