Nincs hiány, de fizetőképes magyar sem – A lakást befektetéssé tette, a lakhatásra bagózik az Orbán-kormány

Az elmúlt évben jelentősen megemelkedtek a lakásárak és a bérleti díjak. A kormány család- és lakástámogatási intézkedései, köztük a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) nem tudott komolyan hozzájárulni a lakhatási válság mérsékléséhez, mit több, sok tekintetben rontott a helyzeten. A laza feltételek jelentős részben a felső középosztály befektetési célú lakásvásárlásait segítették. Az alacsonyabb jövedelműek továbbra is nehezen tudnak otthont teremteni, megfizethető bérleményhez jutni, a 18 és 34 év közötti fiataloknak még mindig legalább hatvan százaléka él együtt a szüleivel. A helyzetet tovább nehezíti az infláció.