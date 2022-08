Papp Zsolt;

adózás;kata;ekho;társasági adó;adómódosítások;rendeleti kormányzás;

2022-08-11 06:30:00

Sokan kaptak adócukorkát, tovább hajlítgatja a kata-törvényt az Orbán-kormány

Rendeleti úton módosította a kabinet a kata-szabályokat, de kaptak adócukorkát az zenészek, színészek és az újságírók is.

Az Orbán-kormány kedd este kiadott rendeletében tovább faragta a kisadozó vállalkozások tételes adójáról szóló kata-törvényt, a társasági adó és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás az ekho szabályait.

A kabinet az alapvető jogállami normákat semmibe véve – a háborús rendkívüli jogrendre hivatkozva –, rendeletekkel írja át az adótörvényeket, amelyeket elvileg csak a parlament fogadhatna el. Ráadásul a most bejelentett változásokat már szeptember elején életben léptet. Bár könnyítésekről van szó, akkor is csak minimális felkészülési időt ad az érintetteknek.

Az Orbán-kormány szerint szeptember elsejétől egyes adótörvényeket nem úgy kell alkalmazni, ahogy azt a parlament jóváhagyta. A módosítások egy része a szigorított kata szabályokat írta át: a most megjelent kormányrendelet szerint az augusztus 31-én a kata adózást alkalmazó közkereseti társaságnak, betéti társaságnak, egyéni cégnek, ügyvédi irodának nem kell könyvvizsgálóval ellenőriztetnie a szeptember 1-jei nappal elkészítendő nyitómérlegüket, amivel jelentősen csökken az adónemből kiszoruló szervezetek adminisztrációs költsége – mondja Vizer József, a Grant Thornton Hungary adózási üzletágának vezetője. A másik változás nem a kata-alany betéti társaságok és közkereseti társaságok számára, hanem a kisadózóként bejelentett tagjainak jelent alternatív adózási módot. Amennyiben idén szeptember 30-ig bejelentik az eddig katázó gazdasági társaság egyszerűsített végelszámolását, abban az esetben – az eddigi szabályoktól eltérően –, a bejelentés napjával az addig kisadózó tag egyéni vállalkozást indíthat, és például azon keresztül folytathatja az eddigi tevékenységet. Fontos, hogy a szeptember 30-i határidő jogvesztő és amennyiben az egyszerűsített végelszámolás a gazdasági társaság megszűnése nélkül ér véget, vagy ha felszámolási eljárásként folytatódik, akkor a magánszemélyt törlik az egyéni vállalkozói nyilvántartásból – figyelmeztet Vizer József.

Ruszin Zsolt adótanácsadó, a Magyar Könnyvizsgálók Országos Egyesületének alelnöke szerint

A adótanácsadó szerint a rendelet ékes példája annak, hogy milyen az, amikor egy minisztérium nem beszél a szakmával. A szakértő szerint biztos, hogy lesz még további korrekció, de anélkül is már most is jogbiztonságot sértő, egzisztenciális katasztrófákat okozó adózási szituációk alakulhatnak ki – mondta az adótanácsadó a kata módosításáról.

A kormány átírta az ekhó szabályait is: az ekhó egy kedvezményes adózás, amely nem vállalkozói viszonyt, hanem munkaviszonyt feltételez, és csak bizonyos szakmák számára engedélyezi a használatát a törvény, azt is csak a jövedelem minimálbér feletti részére. A kedvezményes ekhót a színészek, zenészek, újságírók, írók, és a sportolók választhatják, összesen mintegy 30 szakmában, vagyis ez az adónem a magyar társadalom egy nagyon szűk szelete számára opció, így az soha nem fogja kiváltani, vagy pótolni a katát, annak ellenére, hogy ezt sugallja a Pénzügyminisztérium e témában kiadott közleménye.

Az ekho mértéke 15 százalék, amit a munkavállaló fizet és további 13 százalékot a munkáltatónak kell adóznia a költségvetésbe, így mentesül mind a cég, mind a magánszemély az szja- és a tb-járuléktöbblet befizetése alól. A kabinet a mostani rendeletével eltöröli a kifizetői 13 százalékos ekho-terhet, ám ezen adócsökkentés indokáról egy szót sem szól a minisztérium. Ruszin Zsolt, adótanácsadó szerint

Ehhez képest az ekhózás, főleg a csökkentet ekhózás kisebb tehernövekedést jelent. Ruszin a kormány ezen húzását ahhoz hasonlította, mint amikor a katás-tüntetések alatt bejelentették a rendvédelmi dolgozók béremelését, azaz a kormány az esetben is lojalitást próbált vásárolni.

A kormány rendeletei úton módosította a társasági adó szabályait is, amikor arról döntött, hogy a cégek a társasági adót szeptembertől nemcsak forintban, hanem euróban és dollárban is teljesíthetik. Korábban Varga Mihály pénzügyminiszter már bejelentette ezt a tervet, ám akkor arról is beszélt, hogy az iparűzési adóra is vonatkozik ez a könnyítés – ám az erről szóló rendelet nem jelent meg.

Mind a kata-, mind az ekhó-kedvezmények, illetve a társasági adó módosítása rendeleti úton történik, így ezek szabályok csak addig élnek, amíg tart az ukrajnai háború miatt elrendelt rendkívüli jogrend. Ha lejár a jelenlegi periódus, akkor a rendeletek hatályukat vesztik, hacsak a korábbi gyakorlat szerint a kormány parlamenti szavazógépe nem emeli be törvényekbe a rendeletek tartalmát. Korábban ez volt a gyakorlat, ám hogy a jövőben is ez történik majd, arra nincs jogállami garancia, így a cégeknek érdemes a most bejelentett adóváltozások hatályát óvatosan kezelni.