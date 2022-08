nepszava.hu;

Orbán Balázs;Ungár Péter;erdőirtás;

2022-08-11 19:32:00

Orbán Balázs szerint a baloldali álhírekkel ellentétben szó sincs a magyar erdők kivágásáról

A Facebookon csatázott egymással az LMP-s Ungár Péter és a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Kedves Péter! Természetesen mindannyian szívünkön viseljük a magyar erdők ügyét. Ez egy olyan kérdés, amely túlmutat a napi pártpolitikán és az ideológiai jellegű szembenállásokon, s nem mellesleg egy komoly szakmai kérdés. Éppen ezért visszatetsző, hogy baloldali médiumok és politikusok is egyaránt azt sugallják, hogy az erdőgazdálkodást érintő, a napokban megjelent rendelet egyet jelent azzal, hogy a magyar erdőket mind egy szálig ki fogják vágni, mert az energiaválság miatt megnövekedett igényt a kormány a magyar erdők rovására akarja enyhíteni. Ez az állítás hamis, hiszen nincs is ilyen összefüggés. Mint te magad is írod, az idén kivágott fával csak jövőre lehet fűteni” - jelentette ki egy, az LMP frakcióvezetőjének bejegyzése alatt hagyott kommentjében a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs arra reagált, hogy Ungár Péter a bejegyzésben felhánytorgatta, amiért korábban az erdősítés mellett tett hitet a fideszes politikus.

Az igazgató azonban úgy látja, épp az elmúlt 10 év kormányzati politikájának, azaz a rezsicsökkentésnek és a korszerűsítési programoknak köszönhetően drasztikusan lecsökkent a tűzifa iránti igény Magyarországon. Nagyságrendileg dupla annyi fa (13 millió köbméter) nőtt itthon évente, mint amit elhasználtunk (6,5 millió köbméter). Ez pedig mára oda vezetett, hogy az erdők jelentős része úgynevezett „túltartott erdő”. Ráadásul ezek jellemzően nem őshonos, azaz rövid távú gazdasági érdekek mentén telepített fajtákból állnak, s amelyek a hazai erdőállomány közel 40 százalékát teszik ki - magyarázza.

Megítélése szerint ez az állapot nem fenntartható, ugyanakkor épp a korábbi évek csökkenő kereslete miatt nem lehetett gazdaságos körülmények között változtatni rajta. A megnövekedett kereslet viszont lehetőséget teremt, hogy a meglévő, túltartott erdőállomány minél nagyobb részét új, egészségesebb szerkezetű, életerős, őshonos fajokból álló, hosszú távon hasznosítható, tarvágás nélkül is megújítható erdőkre cseréljük. Ha ez nem történik meg, nem marad Magyarországon más, csak elaggott, pusztuló erdőség.

- fogalmazott Orbán Balázs.

Egyébként az erdőirtást liberalizáló kormányrendelet magasabb rendű jogszabályok, így az alkotmány és több törvény előírásaiba is beleütközik, emellett lettek volna más eszközök is, hogy több fát lehessen kitermelni.