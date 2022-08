Rónay Tamás;

Lengyelország;Európai Unió;jogállamiság;háború;

2022-08-12 06:15:00

Lengyelország meg akarja buktatni Ursula von der Leyent, háborúra készül az EU ellen

Az Európai Parlament kemény fellépése meghiúsította az Európai Bizottság és a varsói kormány elképzelését, hogy Lengyelország könnyen hozzájut majd az uniós helyreállítási alapnak az országot megillető 35 milliárd eurójához. A jelek szerint a lengyel vezetés is letett erről, és nem is hajlandó több olyan lépésre, amellyel eloszlathatná a brüsszeli testület jogállamisági kifogásait.

Jaroslaw Kaczynski, a kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke ezért a napokban meghirdette új politikáját, az EU-val a szembeni teljes konfrontációt. A PiS-hez közel álló Sieci című magazinban euroszkepticizmusát és németellenességét hangoztatta. Azt mondta, a berlini kormány az EU vezető hatalmaként titokban „összeesküvést szőtt Oroszországgal” a lengyel jogállamiság felszámolására, valamint Lengyelország „leigázására” és „kirablására”, ami egy egyáltalán nem finom utalás a második világháborúra. Amint pártja megnyeri a következő, jövőre esedékes parlamenti választásokat, újrarendezi az EU-val való kapcsolatokat - fenyegetőzött a pártelnök.

Mateusz Morawiecki miniszterelnök azonnal kötelességének érezte, hogy kiálljon a pártelnök irányvonala mellett. Picit még túl is szárnyalta a főnökét. „Le kell győznünk az imperializmus fenyegetését az EU-n belül” – hangoztatta a Die Welt című német lapnak írt véleménycikkében, egyúttal azzal vádolta Németországot, hogy az Európai Uniót „oligarchiává” változtatta, hol a legerősebbek uralkodnak.

Az Európai Bizottság – és ebben kulcsszerepe van az EP-nek – addig nem akarja megkezdeni a koronavírus-válság után elfogadott helyreállítási alap összegeinek folyósítását, amíg a nemzeti populisták vissza nem vonják az igazságszolgáltatás reformját. 2015 óta a PiS szisztematikusan az ellenőrzése alá vonta az ország bíróságait, menesztette a független bírákat. Lengyelországot többször is elmarasztalta az Európai Bíróság, de még a 2021 októbere óta esedékes, napi egymillió eurós bírság sem győzte meg Varsót, hogy engedjen.

A varsói hatalom nyilvánvalóan azt remélte, hogy a háború miatt a bizottság szemet huny a támogatásra vonatkozó kritériumok felett, és átutalja a pénzt. Az Európai Bizottság vélhetően így is tett volna, ha nincs az EP heves ellenállása. Így most már a bizottság sem enged és azt közölte, a fegyelmi kamara bejelentett reformját nem tartja elegendőnek a bírói függetlenség biztosításához. A csalódott nemzeti populisták most ellenlépéseken gondolkodnak.

Mindenesetre az Európai Bizottság miatt Budapest és Varsó újra egymásra találhat, igaz, nagyon visszaüthet Kaczynski stratégiája a jövő évi lengyel választások közeledtével. A CBOS közvélemény-kutató intézet nemrég megállapította: a lengyelek 92 százaléka támogatja az uniós tagságot, ami a legmagasabb arány a mérések kezdete óta. Másrészt az oroszellenes fellépést és az ukránok harcát lelkesen és kitartóan támogató lengyelek körében most nagyon népszerűtlen lenne a lengyel-magyar dacszövetség felújítása, egy ilyen lépés a PiS népszerűségét is megtépázhatja.