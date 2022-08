nepszava.hu;

FBI;lövöldözés;támadó;rendőrség;Egyesült Államok;Donald Trump;

2022-08-12 07:54:00

Lelőttek egy embert a rendőrök Ohio államban, a férfi az FBI épületébe akart betörni

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodát a hétfői Trump-házkutatás óta fenyegetések érik, közben kiderült, a volt elnöknél atomfegyverekkel kapcsolatos dokumentumokat is kerestek.

A Egyesült Államok rendőrsége autós üldözés és lövöldözés után agyonlőtt egy fegyveres férfit, aki csütörtökön megpróbált betörni az Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI épületébe az Ohio állambeli Cincinnatiban – írja a Reuters. Az esetről Nathan Dennis hadnagy, a helyi autópálya rendőrség munkatársa számolt be sajtótájékoztatón.

A nyomozóknak még nem sikerült azonosítaniuk a támadót, akinek egyelőre az indítéka is ismeretlen, de a New York Times és az NBC News meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy az elkövető a 42 éves Ricky Shiffer. Mint írják, az azóta törölt posztjaiban szélsőséges nézeteket terjesztett, egyikben az FBI-megtámadásáról is írt, és a hírek szerint Shiffer a washingtoni Capitolium tavaly januári ostroma idején a képviselőház épületében tartózkodott.

Az FBI most azt közölte, csütörtöki ohiói incidens során a támadó előbb sikertelenül próbált bejutni az FBI látogatói átvizsgáló létesítményébe, majd egy fehér járművel elmenekült a területről, észak felé haladva az autópályán. Nathan Dennis elmondta, több órás hajsza, autósüldözés kezdődött, amelynek során a férfi fegyverével az egyenruhások felé lőtt. A rendőrök ekkor több lövéssel ártalmatlanná tették a támadót, aki a helyszínen meghalt. A lövöldözésben más nem sérült meg.

A Reuters kiemelte, az FBI-t azóta online fenyegetések érik, mióta ügynökei átkutatták Donald Trump volt amerikai elnök floridai birtokát a Fehér Házból elvitt dokumentumokkal kapcsolatos nyomozás részeként. Christopher Wray, az FBI igazgatója „az erőszakos szélsőséges cselekményeket az Egyesült Államok elleni legjelentősebb biztonsági fenyegetésének minősítette, és elítélte „az FBI feddhetetlensége elleni megalapozatlan támadásokat”.

Közben a Washington Post arról számolt be, hogy információi szerint az FBI hétfőn atomfegyverekkel kapcsolatos dokumentumokat kerestek Donald Trump floridai házkutatásakor, de azt nem tudni, végül előkerültek-e ilyen bizonyítékok. Az amerikai igazságügyi minisztérium csütörtökön arra kérte a házkutatást elrendelő bírót, hogy hozza nyilvánosságra az általa kiadott engedélyt, miután azt Trump „politikai megtorlásnak” minősítette.