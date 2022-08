nepszava.hu;

Wizz Air;extraprofit;adó;

2022-08-12 14:54:00

Wizz Air-vezér: Emelnünk kell a jegyárakat, hogy ezt az adót kigazdálkodjuk

A légitársaság is a fogyasztókra hárítja át az Orbán-kormány megszorító intézkedéseinek az árát.

Az extraprofitadó egész koncepcióját nehéz elhinni. Az extraprofit feltételezi, hogy nemcsak extraprofitod van, de egyáltalán, van profitod. És iparági szinten még egyáltalán nem tartunk itt: most érjük el azt, hogy a korábbi kapacitást egyáltalán komfortosan üzemeltetni tudjuk, és ez is csak a nyárra igaz. Mindjárt jön a tél, amikor a légitársaságok jellemzően a veszteségeiket összegyűjtik – mondta a Wizz Air elnöke a 24.hu-nak adott interjújában.

Robert Carey kapott kérdést arról is, milyen könyvet ajánlana Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter figyelmébe - utalva arra, hogy a Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary a Közgazdaság-tudomány tökfejeknek című kötetet javasolta a politikusnak.

A cégvezető nem biztos benne, hogy konkrét címeket akar javasolni. Ezt követően azzal folytatta,

Robert Carey később jelezte, ha mégis ajánlhatna a miniszternek egy teljes könyvkategóriát, akkor az a fenntarthatósági köteteké volna. Vannak kormányok, amelyek hasonló logikájú adókat vezettek be, de azok a fenntarthatóbban működő szereplőket jutalmazzák, és a kevésbé fenntarthatóakat büntetik. Itt, a budapesti bázison a gépeink 40 százalékát már az Airbus A321 Neók teszik ki, amelyek a világ leghatékonyabb repülői, még Michael O’Leary Boeing 737 Maxeihez képest is azok. Miért ne lehetne legalább egy olyan ösztönzőt beépíteni, ami jutalmazza ezt, és másokat is takarékosabb, halkabb, kisebb kibocsátású flották üzemeltetésére sarkallni? Az lehetne egy win-win megközelítés. Ez meg egy extraprofitnak hívott adó olyankor, amikor egyáltalán profitunk sincsen - magyarázta. Hozzátette, a kabinet a lehető leggyorsabban szeretett volna pénzhez jutni. Lettek volna olyan módszerek is erre, amelyek más célokat is kipipálnak közben, és ugyanannyi pénzt hoznak. A Swedavia Svédországban, a londoni Heathrow vagy Genf és Amszterdam repülőrén az adók arra bírják a szereplőket, hogy hatékonyabb technológiával repüljenek.

Egyébként az Orbán-kormány szeretné keménynek mutatni magát, s igyekszik határozottan fellépni, ha azt vélelmezi, a cégek áthárítják az extraprofitadót. Mint lapunk is beszámolt róla, a Ryanair 300 milliós bírságot kapott emiatt.