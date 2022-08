nepszava.hu;

Mészáros Lőrinc;fatüzelés;

2022-08-15 10:06:00

Mészáros Lőrincé a legnagyobb magyar kályhagyár, amelyet az állami támogatás sem került el

A rezsiemelés miatt a kormány elkezdte preferálni a fatüzeléses fűtést, így a felcsúti oligarcha cége is jól járhat.

Orbán Viktor néhány hete arról beszélt, hogy kályha- és kazánprogramot fog indítani a kormány. Egyébként történetesen az egyik legnagyobb hazai gyártó Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global tulajdonában van - hívja fel a figyelmet a Magyar Narancs.

A Wamsler SE nevű, fa- és széntüzelésű tűzhelyeket, kandallókat és kazánokat gyártú salgótarjáni cég a honlapja szerint a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár jogutódjaként jött létre, majd német és offshore tulajdonosok után végül a Phylaxia csoport tagja lett. Ebből lett 2013-ban az Opimus Group, amely 2017-ben Mészáros Lőrincnél kötött ki, majd változtatta Opus Globalra a nevét. A felcsúti dollármilliárdos tulajdonszerzése után a Budapesti Értéktőzsde honlapján 2017. december 15-én megjelent közlemény arról tájékoztatta az Opus Global befektetőit, hogy a tulajdonában lévő Wamsler SE 1,8 milliárd forintos állami támogatást kap folyamatainak reorganizációjára, gyártó csarnokok felépítésére, termelési eszközök korszerűsítésére, kapacitásbővítésre.

Az alapkő-letételnél 2018. március 27-én személyesen jelent meg Mészáros Lőrinc és Varga Mihály pénzügyminiszter is. Honlapján a cég magáról azt írja, hogy „Közép-Európa legnagyobb, 100%-ban magyar magántulajdonban lévő »tűzhelygyára«”, és hogy termékei nagyobb részét exportálja főleg német, osztrák, holland piacra, de jelentős részesedést foglalnak el a magyar piacon is. Már most alig győzik a kályhákat gyártani, honlapjukon azt is közlik, hogy készleteik erősen csökkentek, telefonos tájékozódást javasolnak mintaboltjaik felkeresése előtt.