A meleg otthona, avagy a megfontolt fatüzelés fogásai

Amikor az első komolyabb fagyos reggelen vacogtató időjárásra ébredünk és a fák alatt ropog a deres fű lépteink alatt, valami egészen ősi érzés ébred bennünk. A tél nemcsak évszak, hanem állapot: lassulás, befelé fordulás, felkészülés. Ilyenkor válik igazán fontossá az otthon melege – és vele együtt a fűtés kérdése. Magyarországon sok háztartásban ma is a fa jelenti a meleget, a biztonságot, a téli esték hangulatát.