Jelenleg az európai éves faanyag-felhasználás körülbelül fele végzi erőművekben energiatermelési céllal. Ezt a helyzetet azonnal meg kell változtatni! – írták meg magyarországi döntéshozóknak küldött levelükben civil szervezetek. Az utolsó pillanatban vagyunk, de még mindig nem késő meghozni a radikális döntéseket.
Amikor az első komolyabb fagyos reggelen vacogtató időjárásra ébredünk és a fák alatt ropog a deres fű lépteink alatt, valami egészen ősi érzés ébred bennünk. A tél nemcsak évszak, hanem állapot: lassulás, befelé fordulás, felkészülés. Ilyenkor válik igazán fontossá az otthon melege – és vele együtt a fűtés kérdése. Magyarországon sok háztartásban ma is a fa jelenti a meleget, a biztonságot, a téli esték hangulatát.
Fenntarthatósági szempontból is elhibázottnak tartja a tűzifaégetés-ösztönző rendeletet a miskolci egyetem szakértője. Az energiaválságból kivezető utat nehezíti, hogy az Orbán-kormány eddig módszeresen a takarékosság ellen hangolta a társadalmat.
Amennyiben a tantermekben, csoportszobákban a hőmérséklet eléri a 20 Celsius-fokot télen, nem szükséges további fűtést biztosítani.
A rezsiemelés miatt az Orbán-kormány elkezdte preferálni a fatüzeléses fűtést, így a felcsúti oligarcha cége is jól járhat.
A gázárkedvezmény szűkítése miatt sokan próbálnak most fatüzeléses kályhát, kazánt beszerezni vagy régit újra beüzemelni, de az kétséges, lesz-e, aki ellenőrzi, biztonságosak-e ezek a készülékek.
Nagy kérdés, konkrétan hány helyen valósítható meg ez.
Spórolniuk kell télen a gázzal a köznevelési intézményeknek, a BM fával fűthető kályhák beszerzését javasolja - derült ki egy lapunkhoz is eljutott levélből.
A Habitat hatékonyabb épületenergetikai és tüzelőtámogatásokat sürget a rossz fűtőanyagok és -berendezések okozta gyilkos hazai légszennyezés visszaszorítására.
A kormány szerdán tárgyal arról, hogyan kaphatja meg minden, fával fűtő a 12 ezer forintos támogatást, amit még a választások előtt megígértek.
A fűtésre az egyre dráguló fát, szenet használók többsége, ahogyan a "rezsicsökkentés" eddigi fordulóiban, most se kap támogatást.