MTI-Népszava;

2022-08-16 15:13:00

Megriadt a kormány a kisbenzinkutak ünnepi leállásától, mégis találtak a büdzsében milliárdokat támogatásukra

Az Agrárminisztérium tüstént lépett, és már a héten lehet igényelni a támogatást, amit még augusztusban állítólag ki is fizetnek.

A kormány „folytatja” a kisbenzinkutak támogatását, erre a célra 18,5 milliárd forintot különített el – jelentette be kedden Nobilis Márton. Az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be a tűzoltásként ható hírt.

A döntést alighanem a hétvégén hozhatták meg, mert a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ), ahogyan arról lapunk is beszámolt, pénteken jelentette be a hozzájuk tartozó és azt támogató benzinkutak – a kialakult ellátási hiányok, bizonytalanságok és a ki nem fizetett anyagi támogatások miatt – augusztus 19-20-án az üzemanyagkiszolgálást szüneteltetni kényszerülnek. Az ünnepi leállás azonban annyira kínos lehetett volna a kormánynak, hogy Nobilis Márton azt is közölte:

Az államtitkár a problémákról nem beszélt, helyette azt reklámozta, hogy „a kormány az idén márciusban vezette be a kisbenzinkutak támogatásának programját, amelynek értelmében literenként 20 forint vissza nem térítendő állami támogatást kapnak”. Hozzátette, „a támogatás folytatásáról” Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét is tájékoztatta.

A sajtótájékoztatón meg is jelent Egri Gábor, aki „köszönetet mondott a kormánynak, hogy meghallották segélykiáltásaikat”. Az FBSZ még kedd délután közgyűlést tart, hogy az új helyzetről kialakítsák az álláspontjukat.