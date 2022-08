Az ENSZ-főtitkár a lvivi egyetemen kezdte az ukrajnai vizitet, a NAÜ vezetője a Zaporizzsja Atomerőműbe készül

nepszava.hu;

2022-08-18 14:07:00

Az Oroszország által csaknem fél éve megtámadott Ukrajnára figyel a világ.

Antonio Guterres ENSZ-főtitkárt csütörtöki látogatásán Volodimir Melnik, a Lviv Állami Egyetem, teljes nevén Ivan Franko Nemzeti Egyetem rektora fogadta a nyugat-ukrajnai város felsőoktatási intézményében – számolt be a háború sújtotta ország számára kiemelten fontos rendkívüli eseményről a CNN.

Guterres a helyszínen azt mondta, nagy örömmel fogadta el a nagyon régi és tekintélyes – a XVII. században alapított – egyetem nemzetközi karának meghívását.

A portugál politikus, aki korábban hazájának miniszterelnöke is volt, kiemelte, hogy a lvivi egyetem egyik tagja részt vett az ENSZ alapokmányának kidolgozásában, ezzel nagyon fontos munkával járult hozzá a világ demokratikus értékeinek megfogalmazásához. Továbbá a főtitkár azt is kiemelte, hogy az intézmény részt vesz a holokauszttal, az emberi jogok megsértésével, a népirtásokkal kapcsolatos kutatásokban, elemzésekben.

Amint azt a Népszava is előre jelezte, Antonio Guterres még csütörtökön találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy megvitassa a Zaporizzsja Atomerőművel kapcsolatos helyzetet, és megpróbáljon politikai megoldást találni az orosz-ukrán konfliktusra. Az ENSZ főtitkára még augusztus elején az atomerőmű körüli harcok beszüntetésére szólított fel, eddig sikertelenül.

Éppen ezért készül az ENSZ nukleáris felügyelete, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi, hogy a jelenleg az orosz csapatok által megszállt nukleáris létesítménybe látogasson. Erről Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter írt Twitter-bejegyzésében azután, hogy telefonon beszélt Grossival.

A főigazgató közölte a tárcavezetővel, hogy készen állnak arra, hogy nemzetközi szakértőkből álló csoport élén odalátogasson. Korábban az oroszok által néhány nap híján fél éve indított háború, és az erőmű környékét ért támadások miatt NAÜ állásfoglalása is valós veszélynek nevezte az nukleáris katasztrófát. Az Európai Unió tagállamai és további 42 ország pedig ezen a héten sürgette Oroszországot, azonnal vonja ki erőit az erőműből.

In our call, IAEA Director General @rafaelmgrossi informed me that, responding to Ukraine’s invitation, he is ready to lead an IAEA delegation to the Zaporizhzhia nuclear plant. I emphasized the mission’s urgency to address nuclear security threats caused by Russia’s hostilities.