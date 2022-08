Hargitai Miklós;

aszály;Európa;2022;

2022-08-19 17:00:00

Egész Európát fojtogatja az aszály, a talaj legfelső rétegéből sok helyen eltűnt a víz

Az elmúlt hónapok a kontinens szinte teljes területén csapadékhiányosak voltak, de a legnagyobb egybefüggő száraz terület a Kárpát-medence Magyarország nagyobbik részét lefedő keleti felében alakult ki.

Az Európai Aszályfigyelő Szervezet (EDO) friss térképe vöröslik az aszályos foltoktól: a csak pontszerűen érintett Litvániát leszámítva kisebb-nagyobb (de inkább nagyobb) mértékben az EU összes tagállamát sújtja a vízhiány. A legnagyobb olyan terület, ahol a szokásosnak megfelelő csapadékmennyiség hullott, Lengyelországban és a Baltikumban, Észak-Skandináviában, valamint Csehország és Ausztria egy viszonylag széles sávjában van. Szokatlan módon kimaradt az aszályból Spanyolország déli, tengerparti sávja is Barcelonától a portugál határig – üröm az örömben, hogy ott ez nem jelent valódi víztöbbletet, mert arrafelé nyáron eleve nem nagyon szokott esni.

Ami az aszályos foltokat illeti, azokból a legkiterjedtebb a Kárpát-medence középső és keleti területeire esik: lefedi a Dunántúl keleti részét, szinte a teljes Duna-Tisza-közét és Alföldet, és jócskán benyúlik Romániába is. A térkép alapján egyértelműen Magyarország az az európai állam, amelyet a területéhez képest a legnagyobb kiterjedésű aszály sújt. (Ez egyébként egybecseng az elmúlt három évtizedben megfogalmazott klímaprognózisok azon állításával, amely szerint hazánk a klímaváltozás negatív hatásai által a leginkább érintett két-hámom ország egyike lesz.) Szintén szokatlannak mondható, és erősíti az idei nyár rendkívüliségét, hogy Törökország, Görögország illetve a Kelet-Európai Síkság nagyobbik felén nincs csapadékhiány.

A legterjedelmesebb ilyen kiszáradt térség szintén részben magyar érintettségű: Kelet-Magyarországtól és Kelet-Szlovákiától Románián át Ukrajna közepéig, illetve Északon Közép-Lengyelországig ér.

Az EDO jelentése szerint Európában a július egészen drámaian alakult – azok után, hogy már májusban is korai hőhullámok és száraz időszakok jelentkeztek (miközben Magyarországon és térségünkben elvileg a június az év legcsapadékosabb hónapja). A vízhiány az egész kontinensen radikálisan csökkentette a folyók vízhozamát, hozzájárulva ezzel az egyébként is súlyos energiakrízishez: a vízerőművek kevesebbet termeltek, a fosszilis- és az atomerőművek jelentős részét pedig a hűtővíz elégtelen mennyisége miatt vissza kellett terhelni. Talán mindezeknél ijesztőbb a jelentés időbeli kitekintésének utolsó mondata: a következő három hónap (vagyis az augusztus mellett, amelynek már a közepén járunk, a szeptember és az október is) melegebb és szárazabb lesz a sokéves átlagnál. Részletesebben: Skandinávia középső és északi, valamint Olaszország déli régióiban a szokásosnál csapadékosabb hónapok következnek, a Spanyolország keleti felétől Franciaországon át Németországig húzódó zónában – ide értve tehát a Duna vízgyűjtőjét is –, valamint Anglia szinte egész területén marad az extrém szárazság és meleg szeptemberre is.