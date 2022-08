Szalai Anna;

parkolóház;építkezés;Budapest;engedélyezés;Lázár János;minisztérium;Városliget;

2022-08-19 06:55:00

Spórolás címén leállították az állami beruházásokat, de a Városliget melletti hatalmas parkolóházak engedélyezését mégis elindította Lázár János tárcája

Megkezdődött a Mexikói úti két, összesen 1700 autó befogadására alkalmas parkolóház környezetvédelmi engedélyezési eljárása – tudta meg lapunk.

Az erre vonatkozó kérelmet a Lázár János által Nemzeti Közlekedési Központra keresztelt állami társaság adta be a Pest megyei kormányhivatalhoz. Az eljárás lefolytatására - nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásról lévén szó – 45 napja van a hatóságnak. De aligha lesz gond, hiszen a Tarnai Richárd főispán által vezetett hivatal eddig sem gördített súlyos akadályokat az állami projektek elé. S egyébként sincs itt semmi látnivaló az NKK szerint, hiszen a fejlesztés tájvédelmi, levegőtisztasági, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból is elfogadható.

A tervezett beruházás alapvetően a már meglévő közlekedési területen, a parkoló helyén valósul meg. A Mexikói úti területen ugyan ki kell vágni a fákat, de ezt az NKK ígérete szerint ellensúlyozza majd az újonnan telepített növényzet. Bár azt nem tagadják, hogy az új parkolóházak ”markáns elemek” lesznek. A negatív tájképi hatást a nagy tömegű épületek formai illesztésével, zöldtetővel és a zöldhomlokzattal mérsékelnék.

Az M3-as sztrádabevezető ágai közé tervezett másik, 94 méter hosszú, 76 méter széles, 31 ezer négyzetméteres, 8 szintes parkolóházban csaknem ezer kocsinak lesz hely. Az ígéret szerint az „aszimmetrikus zöld homlokzat dinamikus megjelenést kölcsönöz az épületnek”. Belső védett udvarán vendéglátóegység is elhelyezhető, a 30 méteres belső palást „remek mászófallá válhat”. A parkolóházban egy 120 férőhelyes kerékpártárolót is kialakítanak.

Az NKK nem számít különösebb konfliktusra. (Érheti őket meglepetés, lásd keretes írásunkat.) Bizakodásukat vélhetőleg arra az online felmérésre (is) alapozzák, amelyet még 2021-ben készített az NKK elődje, a Vitézy Dávid vezette Budapest Fejlesztési Központ (BFK). A meglehetősen szűk körű – 1387 fős – online kutatás válaszadóinak 72 százaléka szükségesnek tartotta a Mexikói útra tervezett nagy befogadóképességű P+R parkolók megépítését. De csak akkor használnák, ha ingyen lenne és lenne hozzá gyors és könnyen elérhető közösségi közlekedési kapcsolat a Belváros felé. Itt már azért van egy kis bökkenő. A Mexikói útnál, több troli, villamos és busz is megáll, itt van a végállomása a kisföldalattinak is. De utóbbit leszámítva csak egy troli megy befelé, a többi Újpest, Kőbánya, Kelenföld, illetve az Örs vezér tér felé viszi az utasokat. A 70-es troli ugyan a Városliget lezárása után is átmehetne a parkon, de gyorsnak aligha mondható.

„A kisföldalatti már megfelel ennek a kritériumnak – főként a dugóban araszoláshoz képest –, kérdés azonban, hogy meddig bírják még az 1973-ban forgalomba állított Ganz szerelvények. Ezeket nagyon ötletesen az akkor már évek óta a 2-es és a 19-es vonalon futó villamosok alkatrészeinek újragondolásával legózták össze.

de nem ritka a súlyos műszaki problémának mondható váztörés sem – magyarázza Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke, aki részt vett az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a vonal járműparkjának megújítására létrehozott bizottság munkájában. Mint mondja, az új szerelvények beszerzését erősen nehezíti és drágítja, hogy csupán 23 darab kellene ezekből az egyedi felépítésű, szűk kéregalagutakban is elférő kocsikból. Eredetileg légkondicionált, teljes egészében átjárható szerelvényeket szerettek volna venni, de az alagút speciális geometriája miatt a klímáról vélhetőleg le kell mondani. De ez a kisebbik baj. A nagyobbik az, hogy nincs rá pénz.

A stratégiai tervezési feladatokat – európai uniós források felhasználásával – a BKK megbízásából csaknem 2,5 milliárd forintért a Főmterv végezte el. Két évvel ezelőtt még úgy számoltak, hogy 2024-ben megkezdődhet a kivitelezés. Csakhogy a vonal megújítása és a kocsibeszerzés akkori számítások szerint is elvitt volna 40 milliárdot, erre pedig soha nem volt pénz. Közben a BFK is megrendelte a parkolóházak kiviteli terveit nettó 624 millióért. A KÖZTI Zrt.-nek jövő nyárra engedélyeztetnie is kellene ezeket.