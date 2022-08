P. L.;

Karácsony Gergely;augusztus 20.;Szent István;államalapítás;beszéd;

2022-08-19 16:32:00

Karácsony Gergely: Nagyon mélyről kell újraindulnunk

Szent István és az államalapítás közelgő ünnepe alkalmából mondott beszédet a főpolgármester.

Budapest veled van! címmel tett közzé videóbejegyzést Karácsony Gergely főpolgármester az államalapítás közelgő ünnepe, augusztus 20-a alkalmából „országról, városról, Európáról, válságról és lehetőségről, falakról és hidakról, és Budapest 5 pontjáról”.

Beszédének elején a főpolgármester arról beszélt, hogy a politika Szent István király örökségét kénye-kedve szerint, leginkább az érdekeinek megfelelően cincálja szét. „Hol annak keresztényi, hol európai elkötelezettségén van a hangsúly, hol a könyörtelenül keménykezű uralkodót láttatják, hol a nyitott szellemű vezetőt”. A kérdés azonban, amelyre az eltérő válaszok születnek, mindig ugyanaz: mi ennek az országnak a viszonya önmagához? Mi a viszonyunk a környezetünkhöz, Európához, a világhoz? - tette fel a kérdést. Erre Karácsony Gergely szerint csakis erkölcsi alapon adható válasz.

Mint fogalmazott, ez a politika összemossa az agresszort az áldozattal, békéről harsog, miközben kerékkötője az agresszort megállítani akaró nemzetközi együttműködésnek. Ez a politika olyan ösztönlénynek nézi a magyarokat, akikről azt feltételezi, hogy nem érdekli őket semmi más, csak az, hogy kit hibáztassanak a nehézségeikért, amelyekkel szembetalálják magukat - közölte.

Beszédében Karácsony Gergely felidézte Orbán Viktor egy 2006-os szónoklatát, amelyben arról beszélt, mekkora különbség van a kampányeszközként alkalmazott kommunikációs túlzás és a tudatos politikai hazugság között, hiszen utóbbi korlátozza a választókat a szabad döntésben, aláásva ezzel a demokráciát. Ha ez akkor igaz, volt, akkor most is az - tette ehhez hozzá a főpolgármester, majd közölte: a demokráciát ássa alá az, aki a válsághelyzetet pontosan ismerve rezsicsökkentéssel kampányol, majd eltörli azt, aki választási osztogatásba kezd, majd megszorításokat vezet be. Az emberek tudatos félrevezetése az ország bajainak okait a határainkon kívül keresni.

„Magyarország válságtüneteit jelentősen súlyosbította, de nem okozta az ukrajnai háború. Mert mi köze a háborúnak ahhoz, hogy a néhány nap múlva induló tanévet megint sztrájkkal, tiltakozással kezdik a tanáraink, mert nem kapják meg a nekik járó megbecsülést a kormánytól? Nem a háború okoz súlyos ápoló és orvoshiányt a kórházakban, hanem az egészségügyi rendszerünk évtizedes leépülése. És persze igaz, hogy egész Európa küzd az inflációval, de a brutális áremelkedések Magyarországon már a háború előtt fenyegették a hétköznapok biztonságát. Igen, egész Európa energiaellátási gondokkal szembesül, ám nálunk ezt az is súlyosbítja, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarország kitettsége nem csökkent, hanem nőtt Oroszországtól” - fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony Gergely elmondása szerint a jogállam eddig valamiféle elvont fogalomként jelent meg nálunk, mostanra azonban - például az uniós források visszatartása miatt - konkrét, húsbavágó üggyé vált, mert ha nincs jogállami fordulat, újabb megszorítások jönnek. Ennek felelőssége pedig idehaza van, nem Brüsszelben, nem Kijevben, nem Moszkvában és nem is Washingtonban.

Jogállam vagy megszorítások? A hatalom korlátozása, a korrupció visszaszorítása, vagy további leszakadás és a szegények további elszegényedése? - tette fel a kérdést. Mint mondta, Budapest számára egyértelmű, hogy csakis morális alapon lehet választ adni. Ez a következő hónapokban 5 pontban jelöli ki számukra a teendőket. Ezek a következők:

Záró gondolatként a főpolgármester azt mondta, régen a városok fallal vették magukat körül, hogy megvédjék értékeiket és elveiket, ma azonban Budapestnek úgy kell megvédenie az elveket és az értékeket, hogy a hazugságból épített falakat lebontják és helyette hidakat építenek ember és ember között. A nemzet 150 éves fővárosát minden magyar a saját településének érezheti - közölte.