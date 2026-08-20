Ujhelyi: Orbán szembemegy Szent István intelmeivel

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel föl, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és gyűlölség” – ezt a Szent István-i intelmet emelte ki négy évvel ezelőtt mondott ünnepi beszédében Orbán Viktor. Gőg és gyűlölet helyett alázat, ez volt számára akkor a legfontosabb üzenet. Sajnálatos, hogy az elmúlt években épp a gyűlöletkeltés és a gőg jellemezte kormányzását, legkevésbé az alázat - írja e heti nyílt levelében Ujhelyi István, az MSZP alelnöke.