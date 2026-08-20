Fényfestett Szent István sejlett fel újra az Országházban, nyugtázta, hogy a sör maximum 1000 forint, majd visszabújt újra a falak közé.
Így nézett ki idén Magyarország születésnapja.
Az Országgyűlés elnöke szerint ezen kultúra erőinek "nemcsak az anyagi javaink kellenek, hanem a lelkünk is", ezért el akarják idegeníteni az embert önmagától, családjától, hitbéli és nemzeti közösségétől.
Ha a magyar történelem hiteles információkban legszegényebb évszázadát vizsgáljuk, óhatatlan, hogy ne a honfoglalással kezdjük és az államalapítással zárjuk a témát. Interjúnk második részében Révész László professzor, a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársa világít bele a régészet fényszórójával ennek az évszázadnak a sűrű homályába.
Szent István és az államalapítás közelgő ünnepe alkalmából mondott beszédet a főpolgármester.
A mai állam megoldások helyett csupán bűnbakokat gyárt, folyamatosan uszít valaki ellen. Ezen változtatna a jelenlegi főpolgármester.
Már korábban is jót derült a Facebook népe a tegnap napvilágot látott rózsaszínű turulon és csodaszarvason, azóta azonban kiderült, hogy ezt az árnyalatot csak a védőfólia adta az alkotásoknak. Az ünnepre aztán kicsomagolták és erős, félmeztelen férfiak húzták be a magyar mondavilág állatait és nemzeti szimbólumait.
„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel föl, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és gyűlölség” – ezt a Szent István-i intelmet emelte ki négy évvel ezelőtt mondott ünnepi beszédében Orbán Viktor. Gőg és gyűlölet helyett alázat, ez volt számára akkor a legfontosabb üzenet. Sajnálatos, hogy az elmúlt években épp a gyűlöletkeltés és a gőg jellemezte kormányzását, legkevésbé az alázat - írja e heti nyílt levelében Ujhelyi István, az MSZP alelnöke.
Az őszi önkormányzati választási kampányba illeszthető beszédekkel szolgáltak a politikusok az államalapítás idei ünnepén, amelyet a kellemetlen időjárás sem "dobott fel" túlzottan. Az ellenzék Orbán "keleti nyitását" bírálta a Nyugatot választó Szent István király példáját emlegetve. Áder János köztársasági elnök szerint "értékeinket csak a nyugati polgárosodás révén gyarapíthatjuk", és inkább szövetségeseket, mint ellenfeleket kellene keresnünk külföldön.