Szalai Anna;

főváros;Lázár János;beruházások;Karácsony Gergely;Orbán-kormány;

2022-08-24 06:30:00

Még mindig titokzatos Lázár János listája, annyi derült ki, hány fővárosi projektet vizsgálnak felül

Továbbra is titok, hogy melyik állami beruházást állítja le és melyiket folytatja az Orbán-kormány a háborús helyzetre, illetve a gazdasági válságra hivatkozva. Az legalább már kiderült, hogy hány fővárosi projekt került rá a „felülvizsgálandók” listájára.

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője – miután Csepreghy Nándor államtitkártól „kitérő választ” kapott – augusztus elején Lázár János építési miniszternél is rákérdezett arra, hogy milyen budapesti beruházások kerültek bele a kalapba. Arra is kíváncsi lett volna: mikorra születik döntés az ügyben. Lázár János az időpontra vonatkozó kérdést azzal hárította, hogy a felülvizsgálattal kapcsolatos munka jelenleg is zajlik, a polgármesterekkel és az érintettekkel való egyeztetés folyamatos. A levélből az is kiderült, hogy a fővárosi beruházások egyelőre még idáig se jutottak el, „de előbb-utóbb eljut abba a stádiumba, hogy a főpolgármesterrel érdemben egyeztethessenek”.

Az ellenzéki képviselő kérésére Lázár minisztériuma mellékelte az Orbán-kormány által 2019 óta támogatott a fővárosi kiemelt állami beruházások listáját is. Az összesen 117 elemből álló felsorolás tekintélyes részét teszi ki a budai Várban zajló több százmilliárdos „múltidézés.” Néhány ezek közül, például a Karmelita kolostor felújítása, már befejeződött, míg több most zajlik, az egykori külügyminisztérium vagy a József főhercegi palota visszaépítése. Míg a Honvéd Főparancsnokság helyreállításának csak a mesterterve készül. De persze ott van a listán a Várkapitányság másik nagy projektje a Citadella Szabadságmúzeummá alakítása.

A másik nagy blokkot az egészségügyi fejlesztések teszik ki, amelyek zömét a főváros harcolta ki az atlétikai stadion megépítéséhez való hozzájárulás fejében. Ezek leállítása így az alkut is borítaná, ahogy azt korábban az aktuális támogatási szerződések csúszása miatt be is lengette a városvezetés. A listán ott a szuperkórház (DBC) is, ahol még egyetlen kapavágás sem történt, de már elköltöttek rá csaknem 14 milliárdot. A létesítmény 330 milliárdosra becsült költségéből 260 milliárdot az uniós helyreállítási alapból finanszíroznának.

Természetesen számos sportlétesítmény is felkerült a listára: az atlétikai stadion mellett például a kőbányai multifunkciós csarnok vagy az MTK fejlesztései. De akad több templomrekonstrukció és építés – köztük a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központjával – több egyetemi létesítmény, kollégiumfelújítás. A lajstromon van a közlekedési és az építészeti múzeum épülete is, amelyeket eredetileg a Városligetbe szántak, de végül kikerültek múzeumi negyed programjából. A Liget projekt egyébként nevesítve nincs a listán, de a XIV. kerületi komplex ingatlanfejlesztések címszóba beleférhet. Szerepel viszont a a Normafa rehabilitációja, a Károlyi palota rekonstrukciója, sőt még a Hableány emlékmű is.

Az egykori Budapest Fejlesztési Központ Nemzeti Közlekedési Központhoz (NKK) került közlekedési beruházásai, például a HÉV és az elővárosi vasút projektek, vagy éppen a Galvani híd viszont nem látható a felsorolásban. Ezekről tehát vagy nem készül egyeztetni a kormány a fővárossal, vagy már törölték is a megvalósítandó projektek közül, esetleg csak lefelejtették a listáról. A H7 HÉV-vonal fejlesztésével és meghosszabbításával kapcsolatos építési engedélyezési eljárást mindenesetre a fővárosi kormányhivatal az NKK kérésére szünetelteti. Homály fedi azt is, hogy mi lesz a Műegyetem rakpartot és a Kopaszi-gátat is érintő újabb budai fonódó villamospályával, a Városmajor megújításával, a csepeli és a gellérthegyi közparkkal, vagy éppen a Városliget autómentesítésével. Miközben az NKK más projektjei például a ráckevei Duna-ág revitalizációja, vagy a már említett DBC ott van a listán.